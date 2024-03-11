محمد بن فيصل رئيساً لمجلس إدارة البنك العربي المتحد

المصدر: الشارقة - البيان

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انتخب مجلس إدارة البنك العربي المتحد، بالإجماع، الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيساً لمجلس إدارة البنك، خلفاً للشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والذي ترأس مجلس إدارة البنك لمدة قاربت الخمسين عاماً.

يعكس هذا التعيين التزام البنك ومساهميه في التجديد المستمر والمرونة في التعامل مع النمو والتطور الذي يشهده القطاع المصرفي، والبنك العربي المتحد، الذي يخطو بخطى ثابتة نحو كتابة فصل جديد من فصول نجاحه.

وتقدم الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، بالشكر الجزيل إلى أعضاء المجلس، على ثقتهم بانتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، وصرح قائلاً: أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، الذي قاد البنك لمدة قاربت الخمسين عاماً، وكان دائماً قوة دافعة لازدهار البنك، من خلال إدارته الحكيمة والشاملة.

وأضاف: خلال السنوات الماضية، أحرز البنك العربي المتحد تقدماً كبيراً، حيث عمل مجلس الإدارة وفريق البنك بجد وعزم على استدامة البنك مركزه الريادي في القطاع المصرفي. وسنواصل استثمارنا في المواهب والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا.

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