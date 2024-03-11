شركات التأمين تطرح منتجات تستهدف الخدمات البحرية

المصدر: دبي - البيان

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بدأت شركات التأمين الإماراتية طرح منتجات تلائم التطورات الحالية التي تواجه قطاع الشحن البحري، ومنها النابودة لخدمات الوساطة التأمينية «أنيب» التي قدمت تغطية تأمينية متخصصة لمواجهة الحروب والمخاطر السياسية، ما يوفر للعملاء الحماية المالية وراحة بال في مواجهة حالات عدم اليقين، فعلى مدار السنوات الأخيرة واجه قطاع الشحن البحري العالمي تهديدات متزايدة بسبب عوامل جيوسياسية مختلفة، منها الهجوم على السفن التجارية، ما شكل أخطار جسيمة للمشغلين والشركات العاملة في التجارة الدولية.

وتتعاون شركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية بشكل وثيق مع العملاء لتخصيص حلول تأمينية مناسبة تلبي احتياجاتهم، سواءً كانوا يعملون في مناطق عالية المخاطر أو يواجهون تحديات جيوسياسية. وتعمل الشركة على تشكيل التغطية الملائمة لتناسب ظروف كل عميل على حدة، وتوفير الحماية المستهدفة، كما يُجري فريق «أنيب» المكون من خبراء تأمين ذوي خبرة واسعة تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد وتقييم التهديدات المحتملة التي تشكلها الأحداث الجيوسياسية.

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