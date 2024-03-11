مبادرة خيرية وفعاليات وجوائز خلال رمضان في «ميركاتو»

المصدر: دبي - البيان

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يقدم ميركاتو العديد من المبادرات والفعاليات التي تجمع بين الأعمال الخيرية والفعاليات الترفيهية، والجوائز القيمة خلال شهر رمضان. ويكتسي ميركاتو بحلة رمضانية وديكور مميز.

وكون رمضان هو شهر الخير والشعور بالمحتاجين، يستضيف ميركاتو حملته الخيرية السنوية «شاركونا الخير والإحسان»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بهدف تعزيز روح العطاء، وتشجيع المتسوقين على عمل الخير، من خلال التبرع بالألعاب والكتب والضروريات اليومية والمواد الغذائية غير القابلة للتلف، لدعم المحتاجين، حيث توجد صناديق التبرع عند المدخل الرئيس.

وسيتسنى للعائلات والأطفال في آخر أسبوعين من رمضان، الاستمتاع بالعرض المسرحي «الفانوس المتوهج»، وهو عرض تثقيفي هادف لتعليم القيم الرمضانية، والعادات والتقاليد الخاصة بالشهر الكريم بأسلوب مشوق.

ومحبو الأسواق الرمضانية يمكنهم زيارة أسواق رمضان ميركاتو، واستكشاف منتجات مميزة. كما أن الزوار على موعد مع جوائز قيمتها 3000 درهم يومياً، خلال الأيام الـ 10 الأخيرة من رمضان، تتوج بجائزة كبرى، وهي رحلة إلى جزر المالديف لشخصين.

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