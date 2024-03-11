جميرا تواصل سلسلة تعيينات الإدارة العليا في إطار «مهمة 2030»

المصدر: دبي - البيان

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واصلت مجموعة جميرا، الشركة العالمية لإدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، سلسلة التعيينات الجديدة على مستوى الإدارة العليا التي تجريها في إطار «مهمة جميرا 2030».

وتم الإعلان عن تعيين مايكل جريف في منصب المدير التنفيذي لعلامتها التجارية، ليتولى مسؤولية تطوير العلامة التجارية وترسيخ مكانتها الرائدة، وذلك في إطار تنفيذها استراتيجية «مهمة جميرا 2030». وشغل جريف سابقاً منصب نائب رئيس العلامة التجارية وشؤون العملاء في غوتشي، حيث تحمل مسؤولية تطوير العلامة التجارية والاتصال والفعاليات وتوسيع قاعدة العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

قال توماس ماير، الرئيس التنفيذي المؤقت لمجموعة جميرا: «في إطار استراتيجية مهمة جميرا 2030، نسعى إلى تعزيز مكانتنا الراسخة لإعادة رسم معالم علامتنا التجارية وتطويرها لتكون رمزاً لأعلى مستويات الضيافة الفاخرة، ما سيعزز جهود توسعنا في الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال منصبه كمدير تنفيذي للعلامة التجارية، سيؤدي مايكل دوراً محورياً في هذه الرحلة، مستفيداً من التاريخ العريق لعلامتنا التجارية مع محفظة فنادق فائقة الفخامة التي ستكون أساساً للارتقاء بنجاحنا على الصعيد الإقليمي لتصبح جميرا علامة رائدة وذات حضور كبير على مستوى العالم. أتطلع إلى التعاون مع مايكل لبدء حقبة جديدة لجميرا».

وتدير «مجموعة جميرا» محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 26 فندقاً ومنتجعاً تتنوع بين المنتجعات الشاطئية، وفنادق المدينة، والشقق الفاخرة كاملة الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

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