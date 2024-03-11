3.1 مليارات تداولات عقارات الشارقة في فبراير

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، 3.1 مليارات درهم في شهر فبراير من سنة 2024، ووصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,458 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.7 ملايين قدم مربعة في الفترة ذاتها، وذلك حسب ما أفاد «تقرير حركة التداولات والرهون العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

4,458 معاملة

أوضحت إحصاءات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة في فبراير الماضي، وصل إلى 4,458 معاملة، وبلغ عدد معاملات البيع 1,048 معاملة، وبنسبة 23.5% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 355 معاملة وبنسبة 8% من مجمل المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 581.4 مليون درهم، وبلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,055 معاملة ونسبتها 68.5% من العدد الكلي للمعاملات. وجرت معاملات البيع في 101 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 413 أرضاً فضاءً، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 328 معاملة من مجمل المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 307 معاملات.

وتواصل منطقة مويلح التجارية تصدرها قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بـ213 معاملة، وتلتها منطقة روضة القرط بـ138 معاملة، ثم منطقتا مزيرعة والخان بـ77 معاملة لكل منهما، وتصدرت مويلح التجارية أيضاً المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، بقيمة تداول وصلت إلى 382 مليون درهم، وتلتها أم فنين بـ109.5 ملايين درهم، ثم منطقة الخان بـ84.2 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ83.3 مليوناً.

وتؤكد هذه النتائج مواصلة القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموه وازدهاره وتطوره شهراً بعد شهر، إذ استطاعت مشروعات التطوير العقاري في الشارقة أن تولد حركة استقطاب واسعة للأموال والاستثمارات المحلية والعربية والعالمية التي تواصل تدفقها للاستثمار في هذا القطاع الذهبي الذي يدر عوائد عالية على المستثمرين فباتت الإمارة نقطة جذب واستقطاب للعديد من الاستثمارات من مختلف دول العالم.

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