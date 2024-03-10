«جوين مي» تدعم اكتشاف طاقات رائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «جوين مي»، أول منصة عربية لتمكين المرأة، بيوم المرأة العالمي، وافتتحت رغد خليفة المؤسسة الشريكة والمديرة التنفيذية للمنصة، الاحتفالية بكلمة أكدت فيها على أهمية الاستفادة من الفرص اللامحدودة للنساء في دولة الإمارات، وذلك من خلال تواصل وتلاحم مجتمع نسائي من 200 جنسية، و3 أجيال مختلفة. وأكدت على أهمية اكتشاف الطاقات والقدرات المكنونة في كل امرأة، وتعزيزها من خلال المعرفة، التواصل، الإلهام والابتكار. ما يجعل من كل امرأة صانعة لقصة نجاحها الخاصة. ويُعتبر ذلك أساس منصة جوين مي، والتي تهدف إلى أن تكون الوجهة المثالية للسيدات الساعيات إلى التغلب على شعور الحنين إلى الوطن، والتواصل مع نساء من ثقافات مختلفة، من خلال الخدمات المختلفة التي تقدمها للمرأة من تعارف مع نساء تشاركها اهتماماتها، تواصل النساء المهتمات بمواضيع معينة، وطرح نقاشات وتنظيم فعاليات، كما تمكن المنصة المرأة من التقديم على فرص عمل، وفرص تدريب من شركات تسعى لتمكين المرأة، وأخيراً دعم رياديات الأعمال، بالإعلان عن مشاريعهن، وإلهام النساء بقصص نجاح دورية، يُحتفى بها عن طريق المنصة.

وتخللت الاحتفالية ثلاث جلسات حوارية لنساء ملهمات، شاركن قصص نجاحهن، وتقدمن بنصائح ذهبية من خبرة حياتية لكل النساء الحاضرات.

وكانت أول جلسة بعنوان «ما وراء الظلال»، منارة للأمل والإلهام، حيث شاركت النساء الملهمات قصصهن في التغلب على التحديات، واعتماد قوتهن كإناث. من كسر الحواجز الاجتماعية إلى تحطيم السقف الزجاجي، أظهرت هؤلاء المؤثرات القوة والمرونة الكامنة في الأنوثة.

بعد ذلك، تحول الحديث إلى عالم ريادة الأعمال مع جلسة «عقلية رائد الأعمال». حيث اعتلت فيها رائدات الأعمال المسرح الرئيس، مقدمات رؤى ثمينة في رحلاتهن نحو النجاح. من التنقل في تفاصيل بدء العمل، إلى التغلب على العقبات، وتحقيق الأهداف، أظهرت هذه النساء الروح الريادية والإصرار الذي يميزهن.

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