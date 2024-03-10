عمومية «دبي التجاري» تقر توزيع أرباح نقدية 44.38 فلساً للسهم وتنتخب مجلس إدارة جديداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتخب مجلس إدارة بنك دبي التجاري أحمد عبدالكريم محمد جلفار رئيساً لمجلس إدارة البنك، وأحمد عبدالله جمعة بن بيات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقد تم الإعلان عن تعيينهما في هذين المنصبين عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري بتاريخ 6 مارس 2024. وخلال الاجتماع، انتخب المساهمون كلاً من بطي سعيد الكندي، وخالد عبدالواحد الرستماني، والشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، وسعود محمد إبراهيم عبيدالله، وعلي فردان الفردان، وعبدالله محمد الكرم، وعبدالواحد محمد الفهيم، وموزة عمر الفطيم، وهادي محمد بدري أعضاء لمجلس إدارة البنك للفترة 2024-2027.

خلال اجتماع الجمعية العمومية، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من إجمالي الأرباح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3% من رأس مال البنك، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31.8%.



وتعليقاً على تعيينه رئيساً لمجلس إدارة بنك دبي التجاري، قال أحمد عبدالكريم جلفار: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة واختياري لتولي مسؤولية قيادة إدارة البنك وصولاً إلى آفاق جديدة، وزيادة قيمة العائد للمساهمين».

كما أشاد جلفار بالخبرة الممتازة التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة الجدد ومعرفتهم، قائلاً: «إنني أتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمواصلة تعزيز نمو البنك وتحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية واستكشاف مسارات جديدة لتطوير الأعمال».

واختتم قائلاً: «أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري لمعالي حميد محمد القطامي لتفانيه وإخلاصه في قيادة البنك على مدى السنوات الست الماضية، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت ولايتهم على خدماتهم المثالية، التي أرست أساساً قوياً لنجاح البنك».

هذا ويتمتع أحمد جلفار بخبرة تزيد على ثلاثة عقود، ويحمل في جعبته خبرة واسعة في هذا المجال، حيث تولى مناصب قيادية خاصة لدى مجموعة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، توجت بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكذلك لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (Du)، التي يشغل فيها حالياً منصب العضو المنتدب، كما شغل منصب المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وهو عضو مجلس إدارة البنك منذ مارس 2018.

وقد شهد بنك دبي التجاري عاماً استثنائياً، حيث حقق أرباحاً صافية قياسية وإنجازات ملحوظة في جميع المجالات. ويعد صافي الأرباح هو الأعلى على الإطلاق مع نمو بنسبة 45.2% ليصل إلى 2,650 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي الموجودات 129 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 13.7% ليصل إلى 15.8 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات التشغيلية البالغة 4,938 ملايين درهم بنسبة قدرها 29.5%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات. وكانت نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة، حيث بلغت 24.87 في المئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز