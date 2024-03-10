27 ألف طلب استرداد ضريبي بـ 2 مليار درهم عن بناء مساكن المواطنين بنهاية 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً؛ شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، مُشيرة إلى أن العدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة منذ بِدء تقديم الخدمة في عام 2018 حتى نهاية العام الماضي تجاوز 27.33 ألف طلب لمواطنات ومواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة بقيمة إجمالية تخطت 2.02 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الإحصائيات أظهرت أن العدد والقيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة في هذا المجال شهِدا نمواً سنوياً مُتواصلاً؛ فارتفع عدد الطلبات المُعتمدة من 270 طلباً من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 9.11 ملايين درهم في عام 2018 إلى 1.9 ألف طلب تم اعتمادها خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة إلى 3.75 آلاف طلب بقيمة 301.35 مليون درهم بنمو كبير خلال عام 2020 بلغت نسبته 97.16 % في عدد الطلبات المُعتمدة و148.1 % في قيمة الضريبة المُستردَّة.

وأشارت إلى تواصُل الارتفاع حيث بلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5.99 آلاف طلب بقيمة 467.52 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 59.62 % في عدد الطلبات المُعتمدة و55.14 % في قيمة الضريبة المُستردَّة. كما ارتفع عدد الطلبات المُعتمدة إلى 7.17 آلاف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال عام 2022 بنمو 19.61 % في عدد الطلبات المُعتمدة و24.78 % في قيمة الضريبة المُستردَّة. وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال العام الماضي (2023) نحو 8,25 آلاف طلب من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيدة حديثاً بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 15.06 % في عدد الطلبات المُعتمدة و23.44 % في قيمة الضريبة المُستردَّة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تُظهر المؤشرات أن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً متواصلاً في أعداد المواطنين المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، مما يؤكد نجاح جهود الهيئة للتطوير والتحديث المستمر للمُحافظة على تقديم الخدمة وفقاً لأفضل المعايير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الدعم لإسعاد المواطنين وتحقيق استقرارهم ورفاهيتهم باعتبارهم أساس خطط التنمية وهدفها".

وأضاف: "شهدت خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين عمليات تطوير وتحديث متواصلة منذ بدء تقديمها بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية لاسترداد الضريبة التي تتميز بالوضوح والشفافية، وفي الوقت ذاته حرصت الهيئة على زيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة من خلال تقديم معلومات بوسائل تعريفية متنوعة للوصول إلى المواطنين المعنيين، وتقديم الدعم لهم لتسهيل إجراءات الاسترداد وتعريفهم بالمميزات والتحسينات المُستمرة التي لهذه الخدمة".

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة خططها لتطوير الخدمة، واستمرار حملاتها التوعوية لتعريف المواطنين بالخدمات الإلكترونية الميسرة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، من خلال اللقاءات المُنفَّذة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد لتقديم الاستشارات والتوضيحات، والإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل المباشر مع موظفي الهيئة المختصين بإجراءات رد ضريبة المساكن لهم لتسهيل استكمال متطلبات إنجاز طلباتهم بأسرع ما يمكن، بالإضافة إلى توفير فيديوهات وأدلة إرشادية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها توضح خطوات استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين بدايةً من تقديم الطلب مع المستندات الداعمة إلكترونياً حتى استلام المواطن مبلغ الاسترداد بحسابه المصرفي.

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