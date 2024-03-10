«دبي للإعلام» تحصد 3 جوائز ضمن حفل تكريم 50 شخصية قيادية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي حفل الدورة السابعة لجوائز مجلة استثمارات الإماراتية، تحت شعار «الإمارات.. أيقونة الريادة.. أفضل قيادات الأعمال إلهاماً في الشرق الأوسط»، وكرمت خلاله 50 شخصية قيادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية وحضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوية والعربية والإماراتية للمبارزة، بفندق أتلانتس نخلة دبي، الأربعاء الماضي، وحظي حفل هذا العام برعاية مؤسسية من جهات إماراتية عدة، في صدارتها مؤسسة دبي للإعلام، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ودائرة الطيران المدني بإمارة رأس الخيمة، وغيرها من الجهات والمؤسسات الأخرى الإماراتية والعربية، مع استضافة وفود قادة أعمال ومستثمرين من هولندا وفرنسا والجزائر وكندا، وخاصة مع تحول الحفل لمنصة إماراتية عربية وعالمية، للاحتفاء بقادة الأعمال، والتعريف بمنجزاتهم، وخلق قنوات تواصل بين بعضهم البعض.

وتضمنت جوائز المجلة تكريم 3 قوائم، وفقاً لعدد 15 معياراً رئيساً و45 فرعياً، مع إجراء العديد من الاستبيانات والمسوحات الاستقصائية، عبر قنوات التعاون مع العديد من المؤسسات البارزة في ترشيح أبرز قيادات الأعمال، وافتتح محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي والإعلامي العربي، رئيس ومؤسس مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، ومنتدى المستقبل للاستثمارات العربية «FF2020AI»، الحفل بكلمة أكد فيها أن انطلاق حفل هذا العام تحت شعار (الإمارات.. أيقونة الريادة.. أفضل قيادات الأعمال إلهاماً في الشرق الأوسط )، يتأتى ضمن فلسفة ورؤية ومنجزات دولة الإمارات، في ظل فلسفة ورؤية قيادتها الرشيدة، بخلق البيئة المواتية لمسارات الإلهام في ممارسات الأعمال، حتى باتت دولة الإمارات، بفضل تلك البيئة الخلاقة، بوتقة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية في مختلف التخصصات.

ترشيحات وقوائم

وقد شهد الحفل، تكريم القائمة الأولى لأفضل قادة الأعمال والشخصيات الاستثنائية الملهمة، حيث تم تكريم كل من الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوية والعربية والإماراتية للمبارزة، بمنحه «الوسام الماسي» (الشخصية العربية الملهمة للأجيال المقبلة في قطاع الاستثمارات البيئية لعام 2023 )، كما منحت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مؤسسة الليوان للثقافة والفنون بإمارة أبوظبي «الوسام الماسي» (للمرأة العربية الملهمة في مجال الثقافة والفنون وتوثيق التراث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، حيث تسلم الوسام بالنيابة عنها الشيخة ميثاء بنت خليفة بن محمد آل نهيان.

وحصدت مؤسسة دبي للإعلام 3 جوائز، ضمن جوائز المجلة، لأفضل القيادات الإعلامية إلهاماً في الشرق الأوسط، حيث تم تكريم كل من سارة الجرمن رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، حيث تم منحها وسام (أفضل إنجاز للمرأة في إدارة مؤسسات الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، ومنح «مؤسسة دبي للإعلام» «جائزة» (أفضل كيان إعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطويراً للمحتوى المرئي لعام 2023)، ومنح تلفزيون دبي «درع» (القناة الفضائية الأكثر إبداعاً في الرسالة الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023).

دعم أصحاب الهمم

كما منحت الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم «الوسام الماسي»، (المرأة العربية الملهمة في دعم أصحاب الهمم ومبادرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، كما حصدت الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي جائزة «الوسام الماسي» لـ (أفضل بصمة للمرأة في الارتقاء بقطاع طب النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، ونال الشيخ علي المعلا رئيس ومؤسس شركة آردِكو، جائزة «وسام» (الشخصية الملهمة في تطوير مفاهيم الفن التشكيلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، ومنحت شركة آردِكو «لقب» (المجموعة الأكثر إبداعاً في استثمارات صناعة الديكور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023).

قطاع الاتصالات

وفي قطاع الاتصالات، منحت لجنة الجوائز بمجلة استثمارات الإماراتية، المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات &e «وسام» (الشخصية الملهمة في استشراف مستقبل قطاع الاتصالات العالمي لعام 2023)، بينما حصل الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي مجموعة &e على «وسام» (الشخصية الملهمة في دعم قنوات الاتصال المؤسسي 2023، في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023).

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