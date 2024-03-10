«برفيوم دي مارلي» الباريسية تطلق عطر «بيرسيوس» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت دار «برفيوم دي مارلي Parfums de Marly» الباريسية «بيرسيوس» أحدث عطورها في حصرياً في بوتيك دبي مول، وبفضل إبداع الدار وأناقتها المميزة، تعيد النظر في تقاليد العطور المنعشة، التي وصلت إلى فرنسا في عهد لويس الخامس عشر، يمزج عطر «بيرسيوس» المنعش، الإشراق والتألق مع أثره الذي يدوم طويلاً، لجعل الجسم والروح ينبضان بالطاقة. هو منهج صباحي فريد ليوم مشمس لا نهاية له.

قرر «جوليان سبريتشر»، المؤسس والمدير الفني لدار «برفيوم دي مارلي»، أن يُسمي العطر «بيرسيوس» كإشارة إلى قوة أثره البارز واللافت، الذي يدوم طويلاً.

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