1100 سيدة أعمال من بنغلاديش يبحثن تطوير أعمالهن في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تشارك حالياً أكثر من 1100 سيدة أعمال بنغالية في اقتصاد دولة الإمارات، وينشطن في قطاعات العقارات والمطاعم والملابس والتجارة والمجوهرات والبقالة وخدمات الطباع، ووفقاً للمصادر يمتلك البنغلاديشيون غير المقيمين، ويديرون أكثر من 100 ألف شركة من أصل 750 ألف شركة نشطة في دولة الإمارات.

على الرغم من أن عدد رائدات الأعمال البنغلاديشيات صغير جداً مقارنة بالعدد الإجمالي للشركات المملوكة لرواد الأعمال من البنغلاديشيين غير المقيمين، إلا أن أعدادهن تتزايد مع قيام المزيد والمزيد من النساء بتأسيس أعمالهن في دولة الإمارات.

ويعكس التقدم السريع لسيدات الأعمال البنغاليات في دولة الإمارات نجاح تمكين المرأة في بنغلاديش.

وقالت عبيدة حسين، رئيسة مجموعة سيدات قنصلية بنغلاديش والأمينة العامة للمرأة الدبلوماسية لمجموعة دبي خلال فعالية احتفالية بدبي «لقد تقدم تمكين المرأة بشكل ملحوظ في بنغلاديش على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تغييرات ملحوظة في العديد من جوانب المجتمع.

ولقد أطلقت ناهدة خان، وهي مضيفة طيران سابقة في طيران الإمارات، مشروعها العقاري في الأشهر الأخيرة، بعد ترك وظيفتها خلال أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19»، ثم عملت مع عدد قليل من سماسرة العقارات وتعلمت التجارة.

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