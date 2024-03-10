الانبعاث الصفري يضيف تريليون دولار للناتج المحلي الإماراتي بحلول 2050

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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يساعد وصول الإمارات لهدف الانبعاث الصفري بحلول 2050 على تنمية ناتجها المحلي الإجمالي بنحو تريليون دولار، وفقاً لما ذكره مشروع المستقبل الأخضر «جي إف بي».

وقال بريانو مارتينوني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مشروع المستقبل الأخضر، إن هذا من الأسباب التي تجعل أصحاب المصلحة في دولة الإمارات يلعبون دوراً في تحقيق هذا الهدف.

وبحلول عام 2080، يمكن أن يؤدي التعاون بين الحكومات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمعات إلى تحقيق مبلغ إضافي قدره 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار)، مع تعويض الاستثمارات من خلال وفورات في التكاليف على المدى الطويل، خاصة من خلال تقليل استخدام الوقود الأحفوري.

وتعتبر سياسات مثل المخطط الحضري الرئيسي لدبي 2040 والمبادرات الخضراء للشركات أمراً محورياً لبناء مستقبل مرن. وقد أظهرت دراسة حديثة أن 91% من الشركات على مستوى العالم تكافح من أجل قياس انبعاثات الغازات الدفيئة مما يعزز هذه الفكرة.

وأوضح بريانو: «البيانات تتحدث عن نفسها، وتظهر أن الشركات يمكن أن تشهد زيادة في قيمة العلامة التجارية بنسبة 15 - 30 % بمجرد اعتماد ممارسات مستدامة. والأجيال الشابة تقود التغيير البيئي على نطاق عالمي، لكن لا يمكنها فعل الكثير، حيث يقع العبء على عاتق الهيئات الحكومية والشركات لضمان إنشاء عالم أكثر اخضرارًا لسكان كوكبنا في المستقبل».

وأضاف: «ويعزز هذه الفكرة حقيقة أن انبعاثات النطاق 3 (الانبعاثات غير المباشرة في سلسلة القيمة لأي كيان) تمثل 40% إلى 80% من إجمالي البصمة الكربونية للشركة، بل وتتجاوز في بعض الأحيان 90%. وتعتمد الشركات بشكل متزايد أدوات مراقبة البصمة الكربونية، وهذه علامة جديرة بالترحيب لأنها ستتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وتسرع التغيير الإيجابي».

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