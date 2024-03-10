«تاكسي دبي» تخطط لصفقات استحواذ قبل نهاية العام

المصدر: دبي - بلومبرغ

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أكدت شركة «تاكسي دبي» أنها تخطط لتوسيع نشاطها خلال العام الجاري عبر محورين؛ زيادة أعمالها التشغيلية بشكل أساسي، بموازاة العمل على صفقات استحواذ على شركات.

وقال منصور الفلاسي، الرئيس التنفيذي، إن الشركة تنظر في خطة لإتمام عمليات استحواذ واندماج في المستقبل القريب، حيث «ندرس حالياً بعض الفرص المطروحة، والتي نأمل أن تتم هذا العام»، دون الإفصاح عن أسماء الشركات المستهدف الاستحواذ عليها، والأسواق الموجودة فيها، وعما إذا كانت منافسة أو مكملة لنشاط الشركة.

وأوضح الفلاسي، أن «تاكسي دبي» تتطلع لتصبح جميع سيارات الأجرة التابعة لها مركبات صديقة للبيئة في 2024، موضحاً أن %75 من سيارات «تاكسي دبي» اليوم «هجينة»، معلناً أن الشركة تهدف للوصول بهذه النسبة إلى %100 بحلول نهاية العام الجاري، فضلاً عن الاستمرار بزيادة السيارات الكهربائية ضمن الأسطول، كجزء من خطة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتحويل كافة سيارات الأجرة في المدينة إلى سيارات صديقة للبيئة بحلول العام 2027. ونوه الفلاسي، بأن «تاكسي دبي» رفعت حصتها السوقية منذ الإدراج في البورصة من %44 إلى %46، كخطة أولى ضمن خطتها لتوسيع أعمالها بشكل أكبر حتى العام 2030.

وتتوقع «تاكسي دبي»، توزيع أرباح بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم، خلال أبريل المقبل عن الربع الرابع من 2023. واعتباراً من العام المالي 2024، تعتزم الشركة توزيع ما لا يقل عن %85 من صافي أرباحها السنوية على دفعتين.

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