5000 منتج بأسعار خاصة من مجموعة «لولو» طوال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «لولو»، وهي السلسلة التجارية في الإمارات، عن مبادراتها الشاملة لشهر رمضان لعام 2024، بهدف ضمان ثبات الأسعار، وتقديم عروض مغرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال الشهر الفضيل، من حيث ثبات الأسعار وتوفر المنتجات،

ومن خلال مواجهة التحديات العالمية مثل التضخم ومشاكل الشحن أنشأت مجموعة «لولو» مراكز توريد في جميع أنحاء العالم، لضمان توفير مستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بشهر رمضان. يتم التركيز بشكل رئيسي على منع ارتفاع الأسعار، من خلال توجيه تعليمات للموردين والبائعين بعدم زيادة الأسعار، خلال شهر رمضان، لضمان توفر السلع بأسعار معقولة لجميع المتسوقين.

تصل الخصومات إلى 60 % على مجموعة من المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة الأساسية، خلال شهر رمضان في جميع متاجر «لولو» في الإمارات العربية المتحدة. ستتوفر عروض ترويجية أسبوعية منتظمة عبر جميع الفئات، بما في ذلك منتجات الأطعمة وغير الأطعمة، وسيتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و نشرات الترويج الخاصة. سيتم تقديم أكثر من 5,000 منتج بأسعار خاصة طوال موسم رمضان، وتشمل الفئات الطعام، والبقالة، وأدوات العشاء، والمنتجات الطازجة، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، ومنتجات نمط الحياة، والمفروشات.

لتعزيز التوفر المالي تقدم مجموعة «لولو» سلتين بحجمين مختلفين من «سلات رمضان» بسعرين، قدرهما 85 درهماً، و120 درهماً على التوالي. تتضمن هذه الحزم منتجات مثل الأرز، والسكر، وحليب البودرة، والطعام الفوري، والجيلي، ومزيج الكاسترد، وعصائر الفواكه، والمعكرونة، والحبوب، والزيت، وغيرها من البقالة الأساسية، مما يوفر الراحة والقيمة.

بالإضافة إلى الخصومات والعروض تتضمن حملة رمضان «لولو» حملة تبرع بعنوان «المشاركة هي الرعاية»، وهي الآن في عامها الثاني عشر. بالتعاون مع العلامات التجارية الرائدة، وبالتعاون مع دبي العطاء، ستتبرع «لولو» بدرهم واحد لكل منتج يتم بيعه خلال شهر رمضان في جميع متاجر «لولو». «لولو» أيضاً في شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع حزم رمضان وصناديق إفطار على الأشخاص المحتاجين.

هدايا خيرية

تقدم مجموعة «لولو» بطاقات هدايا التسوق خصيصاً لأغراض الخير، متوفرة بفئات 25 درهماً و50 درهماً. يمكن شراء هذه البطاقات وتقديمها كهدايا للفئات المستحقة في المجتمع، مما يتيح للأفراد المساهمة في الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان.

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