إقبال كبير على مراكز التسوق استعداداً لرمضان

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تشهد مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية وأسواق التجزئة في الإمارات إقبالاً واسعاً من المتسوقين قبل حلول شهر رمضان.

واستقبلت مراكز التسوق الكبرى آلاف المتسوقين خلال الأيام الماضية ، حيث أطلقت عروضها الخاصة بشهر رمضان ، مع إطلاق خصومات متنوعة بلغت 60% على السلع والمنتجات الغذائية . وتوقع عدد من الخبراء زيادة مستويات الإنفاق بنسبة تصل 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

زيادة الطلبات

وقالت سعاد عبد الله الخوري مدير عام في تعاونية الصناعات الإماراتية : نحن على مشارف استقبال شهر رمضان الفضيل ، ولاحظنا زيادة الطلبات على المنتجات الرمضانية بشكل عام وعلى العصائر والمياه بشكل خاص ، حيث يقوم العملاء بشراء كميات كبيرة جداً من العصائر بمختلف أنواعها ، وكذلك من المياه بمختلف أحجامها ، حيث يتم بيعها بأسعار تنافسية ، مشيرة إلى أن وجود العروض يشجع العميل على شراء كمية أكبر .

وأضافت أنه تم تلقي العديد من طلبات الجمعيات الخيرية على جميع المنتجات الرمضانية وخاصة التمور والأرز والزيوت ، مشيرة إلى تضاعف الطلبات مقارنة بالأيام العادية . وأكدت مدير عام في تعاونية الصناعات الإماراتية أنه تم عمل سلال رمضانية تشمل المنتجات الأساسية التي ساهمت في جذب العديد من العملاء.

عروض وتخفيضات

أكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو ، وجود إقبال كبير من المتسوقين لشراء احتياجات شهر رمضان .

وأوضح أنه يتم تقديم تخفيضات تصل إلى 60% بمناسبة شهر رمضان ، مشيراً إلى العديد من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات بمناسبة رمضان وأيضاً الملابس والهدايا والعطور.

وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً قبيل حلول الشهر الفضيل، وسط توقعات باستمرار النشاط الملحوظ خلال الأيام القادمة وطوال شهر رمضان الذي يشهد نشاطاً وزخماً ، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى تكثيف عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية مقارنة بالأيام العادية.

وأشار إلى وجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية خلال شهر رمضان مع قطاع الأغذية والمشروبات ، وسط توقعات بنمو كبير في المبيعات.

وأكد نبيل اسكوتي ، المدير العام لمركز ديرفيلدز مول، أن المركز يستقبل أعداداً كبيرة من الزوار والمتسوقين الذين يستعدون لشهر رمضان. وأشار إلى وجود توقعات بزيادة المبيعات وارتفاع مستويات الإنفاق بنسبة 26% خلال شهر رمضان 2024 مقارنة مع العام الماضي .

وأوضح أن إدارة المركز تستعد لتقديم مجموعة مميزة من الفعاليات خلال شهر رمضان، بهدف جذب العديد من الزوار، وتتضمن فعاليات للأطفال والعديد من الفعاليات التقليدية والرمضانية. وقال السكوتي: يستضيف ديرفيلدز مول الشخصيات المشهورة من المسلسل الكرتوني فريج يومي 30 مارس و6 أبريل لإضافة لمسة من الفرح والسعادة لزوار المول.

ونحن مستعدون لاستقبال العديد من الزوار خلال شهر رمضان وعيد الفطر ، حيث يستضيف المركز مسرحية مسلسل فريج المفضلة لزوار المول خلال أيام العيد . وتابع : متحمسون لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب والعروض والخصومات الكبرى تلبي احتياجات العائلات والأفراد من جميع الأعمار.

وأضاف السكوتي أن ديرفيلدز مول يقدم فرصة مثيرة للمتسوقين للمشاركة في السحب على فوز بسيارة جي أم سي أكاديا عند الإنفاق بقيمة 200 درهم في أي من محلات المول. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار أن يضاعفوا فرصهم في الفوز عن طريق تناول الطعام في مطاعم المول التي تقدم عروض إفطار وسحور مميزة.

أسواق التجزئة

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن المراكز التجارية وأسواق التجزئة بشكل عام تشهد حالة من النشاط وزيادة المبيعات ، حيث يحرص الناس على شراء لوازم رمضان قبل بداية الشهر الفضيل، وأوضح أن شهر رمضان تعتبر ذروة نشاط جميع قطاعات التجزئة ، مشيراً إلى أن توافد المتسوقين على المراكز التجارية والمولات لاغتنام فرص العروض الرمضانية وشراء احتياجات الشهر كله مرة واحدة ثم التفرغ للعبادة .

وقال : تلعب الخصومات والعروض الترويجية دوراً مهماً في تشجيع إنفاق الزبائن لاقتناص العروض والصفقات خلال شهر رمضان، وأضاف أنه في بداية شهر رمضان تنشط حركة شراء المواد الغذائية مع التجمعات الرمضانية والعزومات ، مشيراً إلى انتشار مشروعات إطعام الصائم والخيام الرمضانية في الفنادق وغيرها ، وكل ذلك يساهم في نشاط واضح على حركة البيع.

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