«ذا جيفينغ موفمينت» تكشف عن تشكيلة فخامة رمضان

المصدر: دبي - البيان

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تسعى علامة «ذا جيفينغ موفمينت» الإماراتية المتخصصة في مجال الملابس المستوحاة من الموضة العصرية إلى تغيير أسلوب استهلاك الموضة وتسليط الضوء على أساليب الاستهلاك بوعي، وفيما يوشك أن يحلّ علينا شهر رمضان المبارك، كشفت العلامة عن أحدث تشكيلة محدودة الإصدار لها تحت عنوان فخامة رمضان. تعكس هذه المجموعة جوهر شهر رمضان الكريم، إذ تجمع ما بين جاذبية الساتان وهدوء أمواج المحيط ونقاوة روح الشهر الفضيل.

تستقي العلامة وحيها من أناشيد الليالي الرمضانية الهادئة وطابع الساتان الانسيابي، فتجمع بينهما لتتّخذ القماش الساتاني بالألوان المائية موضوعاً لتشكيلتها، مستهلّةً بها عصراً جديداً من ملابس السهرات. في الواقع، يتلاقى في تشكيلة «فخامة رمضان» مفهوم الرقي العصري والأناقة الآسرة، فتقدّم مجموعة من القطع التي لا تبطل موضتها المصمّمة لتكون مصدر إلهام وتمكين لمَن ترتديها. ومع هذه التشكيلة، تدعوك علامة ذا جيفينج موفمينت إلى الاحتفاء بجوهر شهر رمضان المبارك بمنتهى الأناقة والرقي والجاذبية لتكوني محطّ الأنظار أينما حللت.

وتتميز قطع تشكيلة «فخامة رمضان» الحصرية بلوحة من الألوان التي تحاكي سكون المياه وصفاء السماء، ونذكر منها الأسود الحالك، والرمادي الكرومي، والأزرق الرمادي، والأبيض، والبنفسجي، والأزرق الناعم، والكحلي. وتحتضن هذه التشكيلة باقة مذهلة من الأطقم والتنانير الطويلة والفساتين، فيما صُمّمت كل قطعة منها بأعلى مستويات الدقة والإتقان لتدمج أقمشة الساتان الفاخرة في تصاميم راقية ومحتشمة تلبّي ذوق المرأة العصرية.

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