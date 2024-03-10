«جيان» و«أسواق» تطلقان مبادرات متنوعة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «جيان» و«أسواق»، التابعتان لمجموعة «جي إم جي»؛ الشركة العالمية، عن مبادرات متنوعة، تعكس روح الشهر الفضيل، وتقليل التكلفة على المجتمع والأسر، من خلال التركيز على التكلفة المعقولة، والتوجه نحو راحة العملاء، حيث تلتزم «جي إم جي» بتقديم تجارب تسوق تعتمد على القيمة في جميع فروعها، تتضمن تخفيضات تصل إلى 50 % على مجموعة واسعة من المنتجات على مدار الشهر. وتثبيت أسعار أكثر من 2.000 صنف غذائي من المنتجات عالية الجودة للشهر بكامله، ما يضمن للعملاء الاستمتاع بأسعار مستقرة وميسورة، خلال هذه الفترة المهمة.

وقال مارك لوران رئيس قسم التجزئة والمنتجات اليومية في «جي إم جي»: «رمضان هو وقت للتأمل، والتواصل، والاحتفال. في «جيان»، نعيش هذا الموسم الخاص بروح «رمضان الأولى»، حيث نُظهر تقدمنا في تقديم تجربة تسوق كاملة، تلبي جميع احتياجاتكم.

التزامنا بالتكلفة المعقولة، والجودة، والتنوع، يضمن لكم الاستمتاع الكامل بروح رمضان، دون أي تنازل. نحن متحمسون لأن نكون جزءاً من رحلتكم، ونقدم تجربة تسوق تعكس بشكل حقيقي جوهر هذا الشهر المبارك».

خلال الشهر المبارك، تعتز مجموعة «جي إم جي» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة في رفاهية المجتمع، من خلال تقديم وجبات الإفطار والسحور، فضلاً عن توفير ألعاب للأطفال.

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