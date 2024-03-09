مجلة استثمارات الإماراتية تكرم 50 شخصية قيادية في المنطقة

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أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية تكريم 50 شخصية قيادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الأربعاء، وذلك خلال حفل الدورة السابعة لجوائز المجلة لأفضل قيادات الأعمال إلهاماً في ممارسات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوية والعربية والإماراتية للمبارزة، بفندق اتلانتس نخلة دبي بحضور 12 شخصية رفيعة المستوى من شيوخ الإمارات وقطر والسعودية فضلاً عن كبار الشخصيات والمسؤولين و الإعلاميين وسفراء الدول وممثلي البعثات الأجنبية.

الإمارات أيقونة الريادة

وانطلق حفل جوائز المجلة لهذا العام تحت شعار «الإمارات أيقونة الريادة» مسارات وجسور الإبداع «حيث تضمنت جوائز المجلة تكريم 3 قوائم وفقاً لعدد 15 معياراً رئيسياً و45 فرعياً مع إجراء العديد من الاستبيانات والمسوحات الاستقصائية عبر قنوات التعاون مع العديد من المؤسسات البارزة في ترشيح أبرز قيادات الأعمال.

الإمارات.. قصة الإلهام

وقد افتتح الخبير الاقتصادي والإعلامي العربي محمد شمس الدين رئيس ومؤسس مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية ومنتدى المستقبل للاستثمارات العربية» FF2020AI«، الحفل بكلمة توجه فيها بالشكر للشيخ سالم بن سلطان القاسمي راعي الحفل، كما رحب فيها بشيوخ الإمارات والضيوف من كافة دول الشرق الأوسط مؤكداً أن انطلاق حفل هذا العام تحت شعار (( الإمارات.. أيقونة الريادة.. أفضل قيادات الأعمال إلهاماً في الشرق الأوسط )) يتأتي ضمن فلسفة ورؤية ومنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل فلسفة ورؤية قيادتها الرشيدة حفظهم الله تعالى بخلق البيئة المواتية لمسارات الإلهام في ممارسات الأعمال حتى باتت دولة الإمارات بفضل تلك البيئة الخلاقة بوتقة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية في مختلف التخصصات.

الشخصيات المرشحة والقوائم

وقد شهد الحفل الذي بث مقتطفات منه تلفزيون دبي وتلفزيون المشهد وغيرها من القنوات الأخرى إعلان تكريم 3 قوائم القائمة الأولى هي أفضل قادة الأعمال والشخصيات الاستثنائية الملهمة، حيث تم تكريم كل من الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوية والعربية والإماراتية للمبارزة بمنحه »الوسام الماسي«(( الشخصية العربية الملهمة للأجيال المقبلة في قطاع الاستثمارات البيئية للعام 2023 )) كما منحت إدارة المجلة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مؤسسة الليوان للثقافة والفنون بإمارة أبوظبي»الوسام الماسي «(( للمرأة العربية الملهمة في مجال الثقافة والفنون وتوثيق التراث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، حيث تسلم الوسام بالنيابة عنها الشيخة ميثاء بنت خليفة بن محمد آل نهيان.

دعم أصحاب الهمم

كما منحت المجلة الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم من إمارة دبي» الوسام الماسي «، (( المرأة العربية الملهمة في دعم أصحاب الهمم ومبادرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، كما حصدت الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي من إمارة الشارقة جائزة» الوسام الماسي «لـ(( أفضل بصمة للمرأة في الارتقاء بقطاع طب النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، ومن أم القيوين حصد الشيخ علي المعلا، رئيس ومؤسس شركة آردِكو على»وسام«((الشخصية الملهمة في تطوير مفاهيم الفن التشكيلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، ومنح شركة آردِكو»لقب«(( المجموعة الأكثر إبداعاً في استثمارات صناعة الديكور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

مبادرات إنسانية سعودية

ومن المملكة العربية السعودية حصد رجل الأعمال السعودي، الشيخ الدكتور عبد الله علي السيهاتي على» وسام «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بجسور المسؤولية المجتمعية ودعم الاستثمارات الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))

تكريم دبلوماسي

وعلى صعيد الدبلوماسية العربية منحت إدارة مجلة استثمارات الإماراتية فؤاد شهاب دندن سفير جمهورية لبنان لدى - دولة الإمارات على» وسام «(( أفضل إنجاز دبلوماسي في تعزيز العلاقات الاستثمارية الإماراتية اللبنانية للعام 2023 ))،

قطاع الموانئ والنقل البحري



وحصل سيف محمد خلفان المزروعي، الرئيس التنفيذي قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، على»وسام «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بمسارات إدارة قطاع الموانئ البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) وكذلك منحت لجنة الجوائز بإدارة المجلة يونس حاج خوري وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات على»وسام«(( فارس الإنجاز في تطوير قطاع المؤسسات المالية الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) كما حصل أحمد عيسى حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة الخليج البحرية»جي إي أم «على» وسام «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بمسارات قطاع النقل البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

قطاع الاتصالات

وفي قطاع الاتصالات منحت لجنة الجوائز بمجلة استثمارات الإماراتية المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات e& على»وسام «(( الشخصية الملهمة في استشراف مستقبل قطاع الاتصالات العالمي للعام 2023 )) أيضاً حصل الدكتورأحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي مجموعة e& على» وسام «(( الشخصية الملهمة في دعم قنوات الاتصال المؤسسي2023 في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام2023 ))

قطاع المناطق الحرة

ومن إمارة الفجيرة حصل شريف حبيب العوضي، مدير عام المنطقة الحرة - حكومة إمارة الفجيرة على»وسام«(( الشخصية الملهمة في قطاع المناطق الحرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) & ومنح المنطقة الحرة بإمارة الفجيرة»جائزة«(( المنطقة الحرة الأكثر دعماً للقطاع اللوجستي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) كما حصد الأستاذ عبد الواحد جمعة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات - مؤسسة دبي للإعلام، على»جائزة «(( أفضل مسيرة مهنية في قطاع تسويق العلامات التجارية وتشييد جسور الشراكات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

ملتقى الاستثمار السنوي

وعلى صعيد الملتقيات العالمية حصل رجل الأعمال الإماراتي، داود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية على» وسام «(( الشخصية الأكثر إلهاماً في تطوير ملتقيات الاستثمار العالمية للعام 2023 )) حيث تشرف شركة الشيزاوي وتنظم ملتقى الاستثمار العالمي السنوي.

استثمارات وصناعات الغذاء

وعلى صعيد الصناعات الغذائية ومن لبنان حصد الدكتور سعد الدين منيمنه، رئيس ومؤسس مجموعة أكسس جروب الدولية القابضة في» تركيا – الإمارات – جورجيا «على جائزة الشخصية الملهمة في قطاع استثمارات الصناعات الغذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023»، & ومنح شركة ( Access Group International ) ( جائزة ) ( المجموعة الأكثر دعماً للحلول المتكاملة في قطاع الصناعات الغذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ).

أيضاً وفي قطاع الصناعات الغذائية حصل رجل الأعمال الجزائري الحاج بوزيان رشيد، رئيس ومؤسس مجموعة الصباح للصناعات الغذائية والتي تعد أكبر مجموعة في شمال إفريقيا تستثمر في أوروبا في قطاع الصناعات الغذائية على «وسام» (( شخصية الأعمال العربية الأكثر إلهاماً لمستقبل الاستثمارات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

منجزات طبية عالمية

وفي قطاع الطب منحت مجلة استثمارات الإماراتية بروفوسير جراحة العمود الفقري العالمي، الدكتور هاني عبد الجواد «الوسام الماسي»(( الشخصية الطبية العربية الأكثر إلهاماً لأطباء جراحة العمود الفقري في العالم للعام 2023 ))، وذلك بعد نجاحه العالمي في إجراء جراحة معقدة لفتاة إماراتية.

المياه والبنية التحتية

كما منحت إدارة المجلة الدكتور محمد داود، خبير المياه العالمي مستشار أول للموارد المائية – هيئة البيئة بإمارة أبوظبي «وسام» (( الشخصية الملهمة في علوم الموارد الطبيعية والمياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) وفي قطاع الطرق والنقل منحت المجلة المهندس أحمد عابد أبو الروس، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري في مصر «وسام» (( الشخصية التنفيذية الملهمة في تطوير مشاريع الطرق الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

مبادرة «أنت أجمل الإنسانية»

وتقديراً لإنجازاته ومبادرته العالمية الجاري إطلاقها مبادرة «أنت الأجمل الإنسانية» حصل الدكتور باسم الحلبي استشاري جراحة التجميل بفنزويلا والإمارات على جائزة «رائد جراحة التجميل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023»، عن مبادرته أنت الأجمل الإنسانية.

وفي قطاع الهندسة الإنشائية حصد الدكتور عبد الرحيم صابوني، على «وسام» (( الشخصية الأكثر إلهاماً في قطاع الهندسة والبناء والتشييد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) و «جائزة» (( الشخصية الأكثر إلهاماً في قطاع التعليم الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) وعلى صعيد الدعم التطوعي للمجتمعات حصل المهندس شهاب الحوسني، نائب رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي بدولة الإمارات على «جائزة» (( أفضل شخصية في دعم العمل التطوعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

تكريم المسيرة والمسار



وعرفاناً بدور السفراء وقادة الأعمال الأوائل في دعم مسيرة التنمية في الإمارات فقد تم تكريم من حققوا بصمات سابقة من ضمنهم وسمير الأطرش سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سمير الأطرش سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة «الوسام الماسي» (( الإنجاز الريادي الرفيع في دعم مسيرة العلاقات الاستثمارية الإماراتية الفنزويلية للعام 2023 )) كما تم تكريم المهندس عقيل عبد الله بن ماضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإنشاءات البترولية سابقاً بإمارة أبوظبي ومنحه وسام فارس الإنجاز في مسيرة تطوير القطاع النفطي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وكذلك منحه جائزة «قيادة الأعمال الإماراتية الأكثر إلهاماً في الإدارة التنفيذية لـ»الإنشاءات «البترولية الوطنية ودرع الرعيل الأول الأكثر تأثيراً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تكريم المهندس عثمان سلطان الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة»دو«ومنحه وسام الشخصية الأكثر أسهاماً في دعم مسارات تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أفضل الشخصيات النسائية إبداعاً

فيما تضمنت القائمة الثانية، وهي أفضل الشخصيات النسائية الإبداعية في الشرق الأوسط تكريم كل من حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة ومنحها»وسام «(( أفضل مسيرة للمرأة العربية في الارتقاء بالممارسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومنح مجموعة عمل الإمارات للبيئة»جائزة المؤسسة الأكثر تأثيراً في البناء البيئي المستدام في الدول العربية للعام 2023 ))، فضلاً عن منح الدكتورة أمل الهدابي، رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، «وسام»، الشخصية الملهمة في مسيرة إنجازات المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ) ومنح إلهام آل ربيعة مديرة المسؤولية المجتمعية - مجموعة موانئ أبوظبي «وسام» (( الشخصية النسائية القيادية الملهمة في دعم مسيرة المسؤولية المجتمعية والاستدامة للمؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومنح السفيرة جؤان أبو هنطش الممثل والمستشار الدائم في الأمم المتحدة ( جنيف & نيويورك & النمسا ) «وسام» (( التمثيل المشرف للمرأة العربية في المنظمات الدولية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2023 )) و«جائزة» (( الشخصية النسائية الأكثر تأثيراً في الدعم المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))

تكريم هولندي مغربي

ومن هولندا منحت المجلة سيدة الأعمال الهولندية المغربية أحلام الغرباوي«وسام» (( أفضل إنجاز للمرأة في دعم الشراكات الاستثمارية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) و «جائزة» (( الشخصية الملهمة في تعزيز مسارات التواصل الدولي والحضاري في الدول العربية للعام 2023 )) وضمن القطاع الحكومي الإماراتي منحت مجلة استثمارات للدكتورة فاطمة عبد الله علي راشد الجنيبي - دائرة التمكين الحكومي بإمارة أبوظبي «وسام»(( الشخصية الإماراتية الملهمة في ريادة التميز والارتقاء بدور المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) كما حصدت الأستاذة سميرة سليمان سفيرة النوايا الحسنة وسفيرة السلام والمدير العام لمؤسسة بصمة للخدمات الإعلامية «جائزة» (( أفضل إسهام للمرأة في التأثير المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

مبادرة إلهام الإلكترونية

وأيضاً حصلت الأستاذة شريفة مبارك المرزوقي على «جائزة» (( أفضل مبادرة نسائية في دعم المرأة الإماراتية للعام 2023 )) وهي مبادرة «إلهام» الإلكترونية لدعم إسهامات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية )) وبالشراكة مع مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، كما حصلت السفيرة نهى أبريق العبادي بالمؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام على «جائزة الشخصية النسائية الملهمة في تعزيز الدعم المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023».

قطاع الهندسة المعمارية

وفي قطاع الهندسة المعمارية حصدت المهندسة دانا السنيح «جائزة» ((الشخصية النسائية الملهمة في التصميم الداخلي وفنون الديكور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) من خلال تصميم أول مركز طبي في العالم مرصع بجداريات من الذهب الخالص في إمارة دبي، عيادة الدكتور باسم الحلبي

القيادات الإعلامية

كما تضمنت القائمة الثالثة لجوائز مجلة استثمارات الإماراتية للعام 2023 لأفضل القيادات الإعلامية إلهاماً في الشرق الأوسط، تكريم كل من الأستاذة سارة الجرمن، رئيسة القنوات العامة مؤسسة دبي للإعلام «وسام» حيث تم منحها وسام (( أفضل إنجاز للمرأة في إدارة مؤسسات الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) & ومنح «مؤسسة دبي للإعلام»جائزة«(( أفضل كيان إعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطويراً للمحتوى المرئي للعام 2023 )) ومنح تلفزيون دبي» درع «(( القناة الفضائية الأكثر إبداعاً في الرسالة الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

تكريمات إعلامية خليجية وعربية

ومن دولة قطر الشقيقة منحت إدارة المجلة الشيخ فالح بن غانم آل ثاني، نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب رئيس مجلس إدارة شركة تذكار للإنتاج الفني» وسام «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بمسيرة ومحتوى الإنتاج الإعلامي الهادف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، ومن مصر منحت إدارة المجلة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف المناوي بصحيفة المصري اليوم»وسام«(( الشخصية الإعلامية الملهمة في الصحافة المكتوبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، و»جائزة«(( أفضل كاتب مقال سياسي في الدول العربية للعام 2023 )) ومن لبنان منحت مجلة استثمارات الإماراتي الإعلامي العربي طوني خليفة، بقناة المشهد الفضائية»وسام«(( أفضل محاور إعلامي عربي للعام 2023 )) وكذلك منح الإعلامي العربي روبير النخل بقناة سكاي نيوز عربية»وسام«(( الشخصية الملهمة والمتمرسة في الإعلام السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومن مصر أيضاً حصد الإعلامي العربي الأستاذ نشأت الديهي، قناة TEN الفضائية، على»وسام«(( أفضل شخصية إعلامية تنفيذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )) &»جائزة«(( الشخصية الإعلامية الأكثر دعماً لمسارات الاستقرار المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) & ومنح قناة “Ten”»درع«((المؤسسة الإعلامية الأكثر ريادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023)) الإعلامي العربي عمرو عبد الحميد، قناة الغد الإماراتية» جائزة «(( أفضل شخصية حوارية في مسارات الإعلام الهادف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، وكذلك الإعلامية المصرية لبنى عسل» وسام (( الشخصية الإعلامية الملهمة في الارتقاء بمسارات الحوار الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2024 )) كما تم منح الإعلامي الرياضي العربي الأستاذ لطفي الزعبي جائزة أفضل شخصية ملهمة في الإعلام الرياضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023.

الاستشارات الإعلامية والإعلام الاقتصادي

ومن سوريا حصل المستشار الإعلامي الدكتور محمد عصام محو على «وسام»(( أفضل شخصية ملهمة في الارتقاء بقنوات الإعلام المجتمعي والإنساني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومن السودان حصل الإعلامي العربي الطيب عبد الماجد، كبير المذيعين - قناة سي إن بي سي عربية، على «وسام» (( أفضل شخصية ملهمة في الإعلام الاقتصادي المرئي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023«كما حصدت الإعلامية العربية منال الخطيب تلفزيون دبي والمدربة الدولية - مقر الأمم المتحدة بجنيف»جائزة «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بدور المرأة في الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومن المملكة الأردنية الهاشمية فاز الإعلامي العربي والصحفي التلفزيوني الأستاذ مهند الخطيب بـ( وسام ) (( أفضل شخصية ملهمة في مسارات الإعلام السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 والإعلامية العربية))

رعايات مؤسسية

وقد حظي حفل الدورة السابعة لجوائز مجلة استثمارات الإماراتية هذا العام برعاية مؤسسية من جهات إماراتية مرموقة في صدارتها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.. ومؤسسة دبي للإعلام، ودائرة الطيران المدني بإمارة رأس الخيمة وغيرها من الجهات والمؤسسات الأخرى الإماراتية والعربية مع استضافة وفود قادة أعمال ومستثمرين من هولندا وفرنسا والجزائر وكندا. بالأخص مع تحول الحفل لمنصة إماراتية عربية وعالمية للاحتفاء بقادة الأعمال والتعريف بمنجزاتهم وخلق قنوات تواصل بين بعضهم البعض.

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