صالة عرض جديدة لـ«رولز-رويس موتور كارز دبي»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت رولز-رويس موتور كارز دبي الفائزة بجائزة أفضل وكيل عالمي للعام 2023، صالة عرضها الجديدة الفاخرة بدبي، في إطار سعيها الدؤوب إلى تقديم تجارب فريدة ومخصّصة لعملائها، وذلك في حضور كريس براونريدج، الرئيس التنفيذي للعلامة. تشكّل هذه الصالة الجديدة خير دليل على التزام رولز-رويس موتور كارز بمنح عملائها فرصة الوصول إلى أفخم السيارات وأروعها في العالم بأسره.

تتربّع ورشة التكليف بتصميم سيارات بيسبوك في وسط صالة العرض الجديدة. لا يقتصر دور صالة العرض الجديدة على استعراض روائع سيارات رولز-رويس فحسب، بل تشكل أيضاً مركزاً نابضاً بروح الإبداع والحِرفية، وتقدّم تجربة استثنائية تلبي احتياجات العملاء الفريدة وتولي اهتماماً كبيراً لأدق التفاصيل.

وقال ممدوح خيرالله، المدير التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز دبي، المركز الميكانيكي للخليج العربي: يسعدني الإعلان عن افتتاح صالة العرض الجديدة لرولز-رويس موتور كارز هنا في مدينة دبي التي تجسّد، بقيادتها الرائدة، رؤية مبتكرة لتغدو منارة للطموحات والتطلّعات. يُشرّفنا افتتاح صالة عرضنا هنا، في العاصمة العالمية للفخامة والرفاهية، بحيث يُشكّل خير دليل على أهمية دبي بالنسبة لعلامتنا المرموقة.

وقال سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة رولز-رويس موتور كارز في الشرق الأوسط وأفريقيا: صالة العرض الجديدة تُرسخ مكانة رولز-رويس موتور كارز بصفتها داراً حقيقية للفخامة، وتجسّد جوهر العلامة على أكمل وجهٍ، فبفضل قيادتها الحكيمة، تُعتبر دبي مدينة رائدة في الابتكار والتكنولوجيا، وتُشكّل مصدر إلهام حقيقياً، ويشرفنا أن نساهم بهذه الرؤية السابقة للعصر.

واحتفالاً بافتتاح الصالة، تم عرض أربع سيارات استثنائية تجسّد قمة الفخامة والابتكار، ألا وهي سبيكتر، أوّل سيارة كوبيه فائقة الفخامة وكهربائية بالكامل من رولز-رويس، وفانتوم «عام التنين»، إحدى السيارات الأربع التي تم تصميمها بمزايا خاصة احتفالاً برأس السنة الصينية، وسيارة بلاك بادج جوست إكليبسيس المستوحاة من كسوف الشمس الدرامي، والتي اقتصر إنتاجها على 25 سيارة فقط حول العالم، وسيارة بلاك بادج كالينان آيسد بلاك دايموند التي يكتسي هيكلها بلون آيسد بلاك دايموند مع مقصورة داخلية باللون الفيروزي.

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