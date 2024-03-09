مشاركة ناجحة لسياحة عجمان في بورصة برلين

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها بنجاح في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر 2024، الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين من 5 إلى 7 مارس 2024.

حيث قدمت الدائرة عرضاً متميزاً لمقوماتها السياحية والثقافية.

وتعكس مشاركة الإمارة في هذا الحدث التزامها الراسخ تجاه تطوير القطاع السياحي، حيث شهدت المنصة إقبالاً من رواد قطاع السياحة والسفر ومنظمي الرحلات من مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا الإنجاز في ظل تحقيق عجمان نمواً بنسبة 11 ٪ في الإيرادات وزيادة بنسبة 6 ٪ في معدل الإشغال خلال العام الماضي.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، بأن النجاح الباهر الذي حققته إمارة عجمان في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر 2024 يعكس الجهود المبذولة والالتزام الراسخ تجاه تعزيز القطاع السياحي في الإمارة.

وقال الهاشمي: «تعتبر مشاركتنا الفعّالة في هذا الحدث الدولي البارز فرصة لتسليط الضوء على الثقافة الفريدة والتراث الغني لعجمان، مما يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية». وفي إطار تفعيل التواصل الدولي، أكد الهاشمي: «تتطلع إمارة عجمان إلى مستقبل واعد ومزيد من التطور، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق المزيد من النجاحات في قطاع السياحة». وأضاف: «نحن ملتزمون بتعزيز مكانة عجمان كواحدة من أبرز وجهات السفر في المنطقة، مستفيدين من التنوع الثقافي والموروث التاريخي الفريد الذي تتمتع به الإمارة».

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