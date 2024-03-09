«رمضان الشارقة» يطلق 37 يوماً من العروض والتخفيضات والجوائز

المصدر: الشارقة ـ البيان

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انطلقت أمس فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2024، وسط أجواء احتفالية ابتهاجاً بالحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 13 أبريل المقبل، بنسخته الـ34 التي تمتد فعالياتها على مدار 37 يوماً إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة، في واحد من أبرز مهرجانات الترويج والترفيه الذي يقدم لجمهور المتسوقين من داخل وخارج الإمارة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة للتسوق تضم أنشطة ومسابقات متنوعة.

ويستهدف المهرجان الذي يعد من أهم الأحداث الاقتصادية في المنطقة ويستقطب زواره منذ أكثر من ثلاثة عقود، دعم قطاع التجزئة والحركة السياحية في الإمارة، وتشارك فيه المراكز التجارية الكبرى في مدن ومناطق الشارقة ووكلاء العلامات التجارية والأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشمل عروضه آلاف المحال التجارية التي سجلت مشاركتها لتطلق عروضها الترويجية على مختلف المنتجات والعلامات العالمية.

ويتيح المهرجان لجمهوره اقتناء منتجات متنوعة من أشهر الماركات العالمية بأسعار تنافسية وبتخفيضات حتى 75 %، مع الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تمزج بين عروض الفنون التراثية وتجارب التسوق والمسابقات والجوائز القيمة

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