تشكيل اللجنة الاستشارية لمجلس سيدات أعمال الشارقة 2024 - 2026

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة عن تشكيل اللجنة الاستشارية للفترة من 2024-2026.

وجمع تشكيل المجلس الجديد في عضويته كلاً من: شيخة السركال، وعلياء تريم، والدكتورة منى الضباح السويدي، وميثاء الأنصاري، ووفاء بالأسود، ونعيمة الزعابي.

وجاء الإعلان عن تشكيل عضوات اللجنة الاستشارية، خلال لقاء عقده مجلس سيدات أعمال الشارقة مؤخراً في الشارقة، بحضور 40 من عضوات المجلس من سيدات الأعمال بالشارقة، حيث تم الاحتفاء بعضوات اللجنة الاستشارية السابقة، اللواتي أسهمن في تحقيق إنجازات متميزة في الفترة 2022-2023.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة المجلس، أن المجلس أصبح علامة فارقة في مسيرة المرأة الإماراتية، بفضل جهود أعضائه، وأصبحت سيدات الأعمال في الشارقة أكثر تأثيراً في مسيرة التنمية، كما ساهم في جعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمةً لريادة المرأة ومشاركتها في كافة القطاعات.

وقالت: «يفخر المجلس بالمنجزات التي حققها في المرحلة السابقة، لتحقيق رؤيته في تمكين وتطوير رائدات الأعمال في الإمارة، والتي لا تظهر في الأرقام والمشاريع والبرامج التي نفذها المجلس وحسب، بل تجاوزتها إلى الأثر الاجتماعي والتنموي الذي تركه.

ويدرك المجلس أن هذه المنجزات لا تعني أنه وصل إلى النجاح الذي يسعى إليه، بل تعني الوصول إلى محطة في مسيرة طويلة، تتطلب المزيد من الجهد والعمل والإبداع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز