«جمارك» و«موانئ» رأس الخيمة تبحثان تسهيل حركة التجارة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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عقدت جمارك رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع سلطة موانئ رأس الخيمة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجهتين بما يدعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً على الخارطة التجارية.

وبحث الجانبان المشاريع الرئيسية والمستقبلية بين الجهتين بما يدعم تيسير التجارة وتوفير عمليات نقل سلسة للبضائع من خلال الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية وفق الضوابط الأمنية المعتمدة في العمل الجمركي.

كما تم تأكيد أهمية العمل على الربط التقني بين الجهتين لتقليص الزمن المستغرق بعمليات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى طرح مجموعة من المحفزات لتسهيل حركة التجارة وتعزيز سلاسل الإمداد. شارك بالاجتماع مروان دوربيني مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، وروي أنتوني كومنس الرئيس التنفيذي لسلطة موانئ رأس الخيمة.

وعدد من القيادات. من ناحية اخرى، عقد الدكتور محمد المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة لقاءً مع قيادات الدائرة، بهدف استعراض نتائج جاهزية المراكز الجمركية حيث حققت نتائج متقدمة عن الأعوام السابقة. وتضمن اللقاء تكريم الموظفين أصحاب الضبطيات خلال عام 2023.

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