سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 6 مليارات في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 4 أسهم؛ هي: «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 781.9 مليون درهم، تعادل 51.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 1.52 مليار درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4253.08 نقطة في آخر تداولات الأسبوع، منخفضاً بنسبة 2.38% في 5 جلسات.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الإثمار القابضة 12.6%، والوطنية الدولية القابضة 12.3%، ومصرف عجمان 6%، وتكافل الإمارات 4.7%، وزاد تاكسي دبي 4.5%، وإعمار للتطوير 3.8%، والعربية للطيران 3.5%، واكتتاب القابضة 1.8%.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 57.8 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بأكثر من 505 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 447.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9234.47 نقطة منخفضاً 0.48% خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.01 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 427.01 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 326.3 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أسمنت الفجيرة 15%، والفجيرة لصناعات البناء 14.94%، وريسبونس بلس القابضة 13.95%، وأسمنت الخليج 10.7%، وبيور هيلث القابضة 6.25%، وزاد أدنوك للحفر 5.7%، وبنك أم القيوين الوطني 5.3%، وجلفار 4.95%، والجرافات البحرية 4.7%، والخليج للمشاريع الطبية 4.7%، وغذاء القابضة 3.4%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 6 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.52 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.9 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 108.2 آلاف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.38% إلى مستوى 4253.08 نقطة. وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 1.55 درهم، ليقود ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي المالي، كما صعدت أسهم مصرف السلام السودان 3.9%، ودبي التجاري 3.5%، وأمان 2.7%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.09% إلى مستوى 9234.47 نقطة في جلسة أمس. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أسمنت الخليج 9.8%، وحياة للتأمين 6.8%، والشارقة للأسمنت 4.55%، وإي سفن- أذونات 4.45%.

مواعيد التداول خلال رمضان

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مواعيد جلسات التداول في أسواق الأوراق المالية بالدولة خلال شهر رمضان المبارك ستظل كما هي دون تغيير. وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، أن التداولات خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

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