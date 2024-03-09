اتفاقية تعاون تجاري بين غرفتي رأس الخيمة وإسلام أباد

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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وقعت غرفة تجارة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة إسلام أباد، جرى ذلك خلال استقبال محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، حسين محمد قنصل عام جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، يرافقه إحسان ظفر بختواري رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام أباد والوفد المرافق لهما وبحضور مسؤولي الغرفة، بهدف تعزيز التعاون التجاري في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بالقطاع الخاص وممارسة الأعمال، بما يسهم في الارتقاء بمجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وترسيـــــخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بيــــن إمارة رأس الخيمة وإسلام أباد.

رحب السبب بالقنصل العام والوفد المرافق له، واستعرض دور غرفة تجارة رأس الخيمة في المجتمع التجاري، والخدمات التي تقدمها للتجار والأنشطة المختلفة، واتصالاتها بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة وتلك الدول، لافتاً إلى العلاقات الطيبة والروابط التاريخية التي تربط بين جمهورية باكستان ودولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، خصوصاً في تلك الفترة التي تشهد مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية والسياحية.

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