12.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي أكثر من 12.2 مليار درهم نتجت عن 4381 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3461 مبايعة بقيمة 9 مليارات درهم، و756 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.7 مليار درهم و164 معاملة هبة بقيمة 484 مليون درهم. واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر من الصفقات بواقع 1544 صفقة بقيمة 5 مليارات درهم (56 % من الإجمالي)، فيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 3.9 مليارات درهم (43.9 % من الإجمالي) نتجت عن 1917 صفقة.

وحلت منطقة الحبية السادسة في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 628 مليون درهم نتجت عن 209 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 239 صفقة بقيمة 495 مليون درهم، وثالثاً منطقة برج خليفة عبر 113 صفقة بقيمة 404 ملايين درهم، ورابعاً منطقة مرسى دبي عبر 63 صفقة بقيمة 371 مليون درهم.

وشهد الأسبوع صفقة رهن قطعتي أرض في منطقة مدينة دبي الأكاديمية العالمية بقيمة 800 مليون درهم تمتدان على مساحة 515 ألف قدم مربع، إلى جانب بيع قطعة أرض تجارية في منطقة النهدة 2 بقيمة 250 مليون درهم.

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