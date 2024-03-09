17 مليار دولار تجارة الإمارات الإلكترونية العام المقبل

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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يسير سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات على المسار الصحيح لتحقيق نمو هائل، يتوقع أن يصل إلى 17 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لتقرير جديد أصدرته منصة «يالاهب» للتجارة الإلكترونية.

ويغذي هذا الطفرة ارتفاع معدل الوصول إلى الإنترنت، وأعداد الهواتف الذكية المرتفع، والتفضيل المتزايد لتجارب التسوق المريحة والسريعة عبر الإنترنت.

ويتوقع أن يرتفع حجم السوق بشكل كبير في السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 9 مليارات دولار العام الجاري، مع تغلغل التسوق الإلكتروني في السوق بنسبة 66.1 %، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.54 % من عام 2024 إلى عام 2028. ويعكس سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا النمو، الذي من المتوقع أن يصل إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026.

على صعيد متصل، يتوقع أن تنمو مدفوعات سوق «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في الإمارات بنسبة 16.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.04 مليارات دولار العام الجاري، بحسب تقرير أعدته شركة «ريسرش آند ماركت» للأبحاث.

ولا تزال رؤية النمو على المدى المتوسط والطويل لهذا السوق قوية في الإمارات. ومن المتوقع أن ينمو اعتماد مدفوعات (اشتر الآن وادفع لاحقاً) بشكل مطرد، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 10.8 % خلال الفترة من 2024 إلى 2029، بالتالي سترتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة عن طريق الدفع اللاحق في الإمارات من 2.60 مليار دولار في 2023 إلى 5.07 مليارات دولار بحلول 2029.

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