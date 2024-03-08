«دانوب هوم» تعيد تعريف الأناقة والرقي في مجموعتها الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

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قدمت دانوب هوم الوجهة المتخصصة والشاملة لجميع الاحتياجات المنزلية أحدث مجموعاتها الرمضانية في دانوب هوم بالبرشاء في 8 مارس 2024، وشهد الإطلاق الكبير الحضور الموقر للإدارة العليا لدانوب هوم إلى جانب الإعلاميين.

وقال عادل ساجان، المدير العام لمجموعة الدانوب: «إن مجموعة رمضان من دانوب هوم هي شهادة على تفانينا الثابت في إثراء المنازل بالرقي والفخامة. بينما نحتضن روح العمل الجماعي والكرم خلال شهر رمضان، ندعو عملاءنا الكرام لاكتشاف الأناقة والحرفية التي لا تشوبها شائبة المعروضة في هذه المجموعة المتميزة».

تم تصميم مجموعة رمضان الجديدة كلياً بعناية فائقة بالتفاصيل والتزامها بالجودة، وتَعِد بإعادة تعريف الأناقة والرقي في المنازل. من قطع الأثاث الفخمة إلى المفروشات الساحرة، ومن لمسات الديكور الرائعة إلى أدوات المطبخ المتنوعة وأدوات الطهي وأدوات التقديم، تجسد هذه المجموعة جوهر الفخامة والراحة المصممة لرفع أجواء كل منزل خلال الشهر الكريم.

وقال سيد حبيب، مدير دانوب هوم: «نحن فخورون جداً بالكشف عن مجموعتنا الرمضانية، التي تجسد الأناقة والجماليات الراقية». وأضاف قائلاً: «تعكس مجموعتنا الأخيرة التزامنا بالتميز والابتكار وتجسد روح الموسم، وتقدم مزيجاً متناغماً من التقاليد والحداثة لتعزيز أجواء كل منزل. مع السعي الدؤوب لتحقيق التميز، تعكس مجموعة رمضان من دانوب هوم التزام العلامة التجارية بتقديم جودة استثنائية دون أي تنازلات.

تم تصنيع كل قطعة بدقة من مواد فاخرة، ما يضمن المتانة وطول العمر دون التضحية بالأناقة. تضمن فحوصات الجودة الصارمة أيضاً أن كل منتج يلبي أعلى المعايير، ما يعد بالرضا والسعادة لكل عميل مميز.

ولضمان حصول العملاء على منتجات عالية الجودة، قدمنا «سكون»، وهي خطة ضمان ممتدة يمكن شراؤها في وقت إصدار الفاتورة. توفر هذه الخطة للعملاء ضماناً إضافياً لمدة عامين على قطع أثاث مختارة».

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