«أبوظبي الأول» يتعاون مع «كور 42» للاستفادة من «مايكروسوفت أزور»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك العاملة في المجال المصرفي بالإمارات، عن توقيعه مذكرة تعاون مع شركة «كور 42» المتخصصة في مجال التحول الرقمي وتقديم خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تسريع عملية نقل مركز بيانات البنك وعملياته إلى منصة مايكروسوفت أزور السحابية، بما يتماشى مع أهداف البنك في مجال التحول الرقمي.

وتتسق هذه الخطوة المهمة مع استراتيجية بنك أبوظبي الأول، الهادفة إلى تطوير خدمات أقسام البيع بالتجزئة، والأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤدي إلى مزيد من تحسين الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتعزز من إدارة المخاطر والتمويل.

وسيتيح التعاون للبنك فرصة الاستفادة من أحدث الحلول والخدمات السحابية التي تقدمها منصة أزور مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفرها شركة «كور 42»، التابعة لمجموعة «جي 42»، حيث يمكن من خلال هذه التقنيات الاحتفاظ بسيادة البيانات والالتزام باللوائح التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن «مركز التميز» التابع لبنك أبوظبي الأول أيضاً يعمل عن كثب مع شركتي «كور 42» و«مايكروسوفت» من أجل تعزيز ابتكار حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة والتطبيقات الأخرى للذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس العمليات لمجموعة بنك أبوظبي الأول، سهيل بن طراف: «نحن ملتزمون بتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الرائدة لخدمة العملاء الذين يمثلون الأولوية القصوى للمجموعة. وتأتي خطوة الشراكة مع كور 42 والقدرة على الاستفادة من منصة مايكروسوفت أزور، بما يتماشى مع أهدافنا في مجال التحول الرقمي».

ومن جانبه، علق كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة كور42: «دمج منصة مايكروسوفت أزور مع الميزات التي توفرها «كور 42» في مجال سيادة البيانات والنموذج اللغوي الكبير «جيس» سيمكن بنك أبوظبي الأول من تسريع الابتكار ورفع مستوى كفاءة العمليات. ونفخر بكوننا شركاء نجاح البنك في مساعيه الرامية إلى تطوير خدمات عملائه».

واعتبر نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات، أن الشراكة مع بنك أبوظبي الأول تمثل علامة فارقة في التحول الرقمي للقطاع المالي بالمنطقة. وأكد أن الحلول السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستحسن خدمة البنك لعملائه. وعبّر عن سعادته بتسخير قدرات مايكروسوفت أزور لدعم تجارب العملاء في البنك.

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