«كروز أرابيا» يروج للسياحة البحرية في دبي وأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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وقع الشركاء الإقليميون في تحالف «كروز أرابيا» من دبي وأبوظبي والبحرين وسلطنة عُمان مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع الرسمي للتحالف وتعزيز دوره الاستراتيجي المهم في الترويج لمنطقة الخليج العربي كوجهة عالمية للرحلات البحرية، وذلك خلال فعاليات معرض بورصة برلين للسياحة الدولية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يسهم»تحالف كروز أرابيا«في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للرحلات البحرية في المنطقة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها القيادة الرشيدة من أجل جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه. ولا شك أن التعاون المثمر والدعم المستمر الذي يقدمه الشركاء والجهات المعنية سينعكس على تطور ونمو قطاع السياحة البحرية. كما أنه من المؤكد أن هذا التحالف سيقوم باستقطاب المزيد من مشغلي الرحلات البحرية إلى دبي بفضل موقعها الاستراتيجي، والعروض المختلفة التي تقدمها، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، وإمكاناتها الهائلة في ربط العديد من الوجهات. وتمكنت دبي وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين من إحراز تقدم ملحوظ في تطوير قطاع الرحلات البحرية، ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على توثيق العلاقات والارتقاء بالعروض الإقليمية لاستقطاب المزيد من مشغلي الرحلات البحرية وكذلك المسافرين».

ويهدف التحالف بشكل رئيسي إلى التعاون من أجل تحسين تجارب مسافري الرحلات البحرية واستقطاب المزيد من السفن السياحية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية في الموانئ وتعزيز النمو الاقتصادي في قطاع سياحة الرحلات البحرية في المنطقة. ويعتزم الشركاء العمل معاً على تحسين المنظومة الإقليمية للرحلات البحرية وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية الرئيسية والتعاون في التسويق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دور محوري

ولعبت دبي دوراً محورياً في تحالف كروز أرابيا من خلال العمل عن كثب مع الشركاء لتوفير خدمات رحلات بحرية إقليمية متكاملة ومترابطة، فضلاً عن مشاركاتها السابقة مع شركائها في التحالف تحت مظلة واحدة في المعارض التجارية العالمية.

وتحتضن دبي ميناء راشد وأيضاً دبي هاربر، حيث بإمكانها استيعاب 9 سفن سياحية ضخمة في وقت واحد. وتتيح دبي مرافق حديثة مجهزة لاستقبال أكبر السفن، وتعد وجهة مثالية لعشاق الرحلات البحرية الراغبين باستكشاف معالمها وزيارة باقي الإمارات ودول المنطقة. وانطلق موسم دبي للرحلات البحرية الشتوية 2023-2024 في 28 أكتوبر الماضي مع وصول السفينة السياحية الفاخرة «ماين شيف 2» إلى محطة حمدان بن محمد للرحلات البحرية في ميناء راشد.

ويشكل ميناء راشد وجهة سياحية شهيرة على مستوى العالم تتيح سهولة الوصول إلى منطقة خور دبي التاريخية، كما يمكن للميناء استيعاب 7 سفن سياحية ضخمة، أو ما يصل إلى 25 ألف مسافر في وقت واحد. في حين تستوعب محطة حمدان بن محمد للمسافرين 14 ألف مسافر يومياً. ويضم ميناء راشد مرسى يوفر للمسافرين تجارب متعددة منها تناول الطعام، والتسوق، إلى جانب أنشطة ترفيهية ممتعة أخرى.

وتم افتتاح دبي هاربر في عام 2021، وهي وجهة بحرية عالمية المستوى تتمتع بموقع استراتيجي على مقربة من نخلة جميرا الشهيرة وجزيرة بلوواترز. كما تضم أكبر مرسى في المنطقة وأحدث مرافق الرحلات البحرية، إضافة إلى محطتين على رصيف بطول 910 أمتار. وتم تصميم الوجهة لتوفير وسائل راحة شاملة وضمان سهولة الوصول من وإلى البحر، مما يتيح لآلاف المسافرين الدوليين استكشاف أبرز مناطق الجذب السياحي في العالم. واستقبلت محطة دبي هاربر للرحلات البحرية 300 ألف مسافر خلال موسم 2022-2023، أي ما يقارب أربعة أضعاف الأرقام المسجلة في الموسم الأول، مع زيادة بنسبة 40 % في رسو السفن في المحطة.



الجوائز العالمية والاستدامة

وشهد قطاع الرحلات البحرية في دبي نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما عزز مكانة المدينة لتكون وجهة رائدة عالمياً. حيث حصلت دبي على لقب أفضل وجهة عالمية للرحلات البحرية لعامي 2021 و 2022 في حفل توزيع جوائز الرحلات البحرية العالمية، بينما حصل ميناء راشد على لقب ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2023. وتم تصنيف دبي هاربر في وقت سابق كأفضل مشروع جديد للرحلات البحرية في العالم في حفل توزيع جوائز الرحلات البحرية العالمية لعام 2021.

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