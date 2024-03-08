«الفجيرة الوطني» يوزع 212 مليون درهم نقداً و5% منحة

المصدر: الفجيرة - البيان

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صادق مساهمو بنك الفجيرة الوطني في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، على توزيع أرباح تعادل نسبة 15% من رأس المال المدفوع على شكل أرباح نقدية بنسبة 10% (212 مليون درهم) وعلى شكل أسهم منحة بنسبة 5% (106 مليون درهم) من رأس المال المدفوع.

كما صادق مساهمو البنك أيضاً على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى «إن بي إف الإسلامي»، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني. كما تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023.

ووافق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين وهم برايس ووترهاوس كوبرز للعام 2024، كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضائه بنسبة 0.76٪ من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.

بالإضافة إلى ذلك، صادق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي لفترة ثلاث سنوات.

أعلى إيرادات

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «نشيد بالنتائج الاستثنائية التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2023. فقد حقق البنك أعلى إيرادات تشغيلية في تاريخه، وأفضل ربح تشغيلي له على الإطلاق. وتكشف النتائج المالية عن مستوى المرونة الرفيع في أعمال البنك الرئيسية ونمو الأعمال بشكل انتقائي وبيئة ذات أسعار فائدة عالية، جنباً إلى جنب مع رأس مال قوي وجودة الموجودات والإدارة الحذرة للتكاليف. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدني أن أقترح توزيع أربـاح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع، على شكل أرباح نقدية بنسبة 10% وعلى شكل أسهم منحة بنسبة 5%. وأتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة الإدارية، وموظفينا في بنك الفجيرة الوطني على عملهم الدؤوب وتفانيهم ودعم وثقة عملائنا ومساهمينا، فبدونهم ما كان تحقق هذا النجاح في عام 2023».

ميزانية قوية

وعلقت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة: «إننا فخورون للغاية بالمجموعة المتميزة من النتائج التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2023. وقد تيسر تحقيق هذه النتائج استناداً إلى ميزانية عمومية قوية وكفاءة رأس مال قوية وتحسن ملموس في جودة الموجودات،

وحقق نجاحاً في الاستفادة من التكنولوجيا. كما أرسى البنك معايير جديدة بما يخص رضا العملاء والابتكار والتفاني. وسيواصل بنك الفجيرة الوطني في العام المقبل تعزيز مساعيه لخلق القيمة وتنويع مصادر الإيرادات. وسوف يسعى أيضا إلى دخول أسواق متخصصة جديدة وتوطيد أواصرالعلاقات مع العملاء مع التركيز على المعاملات المصرفية وتحسين عملياته الداخلية، والاستثمار في أفضل التكنولوجيا ليصبح بنكاً ممكناً رقمياً بالفعل. وتواصل استراتيجية العملاء في بنك الفجيرة الوطني في الحصول على الدعم اللازم من خلال نهج يكفل تلبية احتياجات عملائه بطريقة أفضل، مع التركيز على قطاعات ذات الأهمية الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان».

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