«إيه تي إس تكنيك» تقيم منشأة لصيانة الطائرات في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، منصة الطيران المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة إيه تي إس تكنيك «ATS Technic»؛ لتشييد منشأتها الجديدة في دبي الجنوب. وتعتبر شركة إيه تي إس تكنيك مزودًا رائداً لخدمات الصيانة والخدمات اللوجستية التي تلبي مختلف أنواع ونماذج الطائرات، وتتميز بكونها أول منظمة صيانة مستقلة تابعة لوكالة سلامة الطيران الأوروبيّة، في دولة الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، من قبل طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، ومهدي الطحاينة، المدير التنفيذي لشركة إيه تي إس تكنيك، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستمتدّ المنشأة الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، حيث ستوفّر خدمات الصيانة المعتمدة بموجب معايير البند 145 من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، إلى جانب إجراء تحسينات على المقصورة الداخلية للطائرات، وخدمات التجديد المتميّزة للطيران الخاص. ومن المتوقع أن يتم تشغيل الحظيرة، المصممة لاستيعاب العديد من الطائرات في وقت واحد؛ بكامل طاقتها بحلول عام 2025.

وقال طحنون سيف: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع «إيه تي إس تكنيك» التي ستوفر خدمات صيانة وأخرى فنية عالية الجودة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا في استقطاب الشركات الرائدة في صناعة الطيران لترسيخ حضورها في المنطقة، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة وإمكانات التواصل مع الأسواق الدولية. سنواصل جهودنا لتقديم الدعم الكامل لمساعي التوسع التي تبذلها «إيه تي إس تكنيك»، بما يتماشى مع أهداف تعزيز مكانة دبي البارزة على خريطة الطيران العالمية».

من جانبه، قال مهدي الطحاينة: «تُسهم البنية التحتيّة لخدمات الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتعزيز قطاع الطيران المتنامي في المنطقة، لا سيما أنه من المتوقع تسليم أكثر من 3000 طائرة تجارية جديدة إلى الشرق الأوسط بحلول عام 2042، وفقاً للبيانات الصادرة مؤخراً عن شركة بوينج». وأكّد الطحاينة أن دولة الإمارات، ومن خلال 27 شركة صيانة أجنبية تابعة لوكالة سلامة الطيران الأوروبيّة، تحتل مكانة بارزة كأكبر مركز للطيران في العالم العربي، موضحاً أنّ منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقًا محتملاً يتوافق مع استراتيجية التوسع لدى الشركة، وأعرب عن شكره لفريق مشروع محمد بن راشد للطيران على دعمهم في تحقيق خطط النمو في الشركة.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها. ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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