2.27 مليار درهم تصرفات «عقارات دبي» في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.27 مليار درهم، تمت عبر 966 صفقة. وتم تسجيل 802 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 69 مبايعة لأراضٍ، و689 مبايعة لوحدات سكنية، و44 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت صفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة جبل علي 1 بقيمة 49.4 مليون درهم أهم المبايعات، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة سكنية على المخطط في مرسى دبي بقيمة 19.5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 247 مليون درهم عبر 127 معاملة، منها 26 رهناً لأراض، و74 رهناً لوحدات سكنية، و27 رهناً لمبانٍ، أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، بقيمة 30.7 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 118.7 مليون درهم.

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