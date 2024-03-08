«شروق» تنقل تجربة وجهاتها بتقنيات الواقع الافتراضي إلى بورصة برلين

المصدر: الشارقة ـ البيان

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استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والواقع الافتراضي منهجها الرائد في قطاع الضيافة والتزامها بالسياحة المستدامة أمام أكثر من 90 ألف زائر من زوار «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر»، الذي اختتم أمس.

وخلال مشاركتها ضمن وفد إمارة الشارقة تحت مظلة «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، صممت «شروق» منصتها لتعريف العالم على جوهر رؤيتها ورسالتها وتقديم تجربة استثنائية للزوار، واستخدمت التكنولوجيا فائقة التطور لاصطحاب الزوار في رحلة سردية افتراضية يتفاعلون فيها مع مجموعة من أرقى وجهات ومشروعات الضيافة والسياحة التي تجسد التزامها بالأصالة والحفاظ على التراث الثقافي.

وتضمنت تلك الوجهات كلاً من «مركز مليحة للآثار»، و«جزيرة النور»، و«لوكس منتجع الجبل»، و«لوكس منتجع البردي»، و«فندق ذا تشيدي البيت الشارقة»، إلى جانب المشروعات التي تنضوي تحت مظلة علامة «مجموعة الشارقة للضيافة»، والتي تشمل «واحة البداير»، و«نزل الفاية»، و«نزل الرفراف»، و«نزل القمر»، إضافة إلى «رحّال»، ومشروع «نجد المقصار»، وعززت «شروق» تلك الرحلة التفاعلية الافتراضية الفريدة بالتجارب الحسية من صوت وصورة ورائحة.

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