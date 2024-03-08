«قمة مستقبل الضيافة» تعود إلى دبي في سبتمبر بحضور متوقع لـ 1500 مشارك

المصدر: دبي - البيان

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أعلن القائمون على «قمة مستقبل الضيافة»؛ الفعالية الأبرز للاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة في المنطقة، عن عودة الفعالية لتعقد في دبي شهر سبتمبر المقبل تحت مسمى «عالم قمة مستقبل الضيافة»، بمشاركة أكبر بمقدار الضعف.

وعرفت «قمة مستقبل الضيافة» سابقاً باسم المنتدى العربي للاستثمار الفندقي، حيث نظمت على مدار 19 عاماً، وقد نظم المؤتمر للمرة الأخيرة في دبي عام 2022، ليعود الآن ليعقد عام 2024، بمشاركة أكبر من أي وقت مضى، حيث جرى إعادة تسمية المؤتمر تحت مسمى «عالم قمة مستقبل الضيافة»، بهدف تسليط الضوء على النمو المستمر، الذي يشهده قطاع الضيافة والسياحة في المنطقة، وليبرز مدى تطور المؤتمر كأحد أبرز الفعاليات المخصصة للاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة على مستوى المنطقة.

وستقام فعاليات المؤتمر، الذي تنظمه شركة «ذا بينش» العالمية، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي تحت شعار «الاستثمار في المستقبل»، وبمشاركة أكبر بمقدار ضعف حجم المشاركة التي شهدتها النسخة الأخيرة في دبي، وستتميز بمجموعة واسعة من المزايا ومجالات التركيز الجديدة، والتجارب الشخصية والفعاليات الخاصة.

قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش» المنظمة للمؤتمر: «يسعدنا استضافة فعاليات المؤتمر مرة أخرى في مدينة جميرا، التي انطلق منها المؤتمر للمرة الأولى عام 2005، وستتميز نسخة هذا العام بمنطقة «ذا أرينا» التي ستسهم تقريباً بتوسيع المساحة المخصصة لفعاليات المؤتمر بمقدار الضعف، وعقد الفعالية الأكبر حتى الآن، والتي نتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 1500 شخص، بما في ذلك 200 متحدث، و300 مستثمر، و100 من الرعاة».

من جانبه قال أليكسندر لي، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة جميرا: «كجزء من رؤيتنا الاستراتيجية لعام 2030 لدينا خطط طموحة لتطوير علامتنا التجارية، وتنمية محفظتنا على الصعيد الدولي، ويسعدنا استضافة فعاليات عالم قمة مستقبل الضيافة في مدينة جميرا، والمساهمة بدور رئيسي في رسم ملامح مستقبل الضيافة الفاخرة في المنطقة».

وستركز فعاليات المؤتمر لهذا العام بشكل أكبر على التكنولوجيا، والبناء الأخضر، ومعايير الاستدامة، وستضم مختبر مخصص لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما يستضيف المؤتمر أيضاً صالة مخصصة للمستثمرين، ومنطقة عرض موسعة تضم «معرض مصغر» لأجنحة الدول، التي تعرض فرصاً للاستثمار والمشاريع والخطط وآفاق الشراكة.

وقام فريق التنظيم لدى شركة «ذا بينش»، بمناقشة المواضيع والميزات والعناصر الرئيسية للمؤتمر مع نخبة من قادة وخبراء قطاع الضيافة والسياحة، خلال اجتماع المجلس الاستشاري، الذي اختتم بحفل رسمي للإعلان عن النسخة الجديدة من الفعالية أقيم الأسبوع الماضي في فندق كمبينسكي مول الإمارات في دبي.

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