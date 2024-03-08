برنامج حافل من الأنشطة والفعاليات بأبرز وجهات دبي خلال رمضان

المصدر: دبي- البيان

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توفر دبي فرصاً مثالية للاحتفال مع العائلة والأصدقاء، طوال شهر رمضان في ظل ما تتميز به الإمارة من تنوع ثقافي وما تحتضنه من العديد من الفعاليات الاحتفالية خلال هذا الشهر الكريم، بما في ذلك الأنشطة التقليدية الفريدة في منطقة «السيف» التراثية وغيرها من الوجهات البارزة مثل «جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي آر)» و«سوق مدينة جميرا».

وابتداءً من أول أيام رمضان حتى 14 أبريل-من الساعة 8:30 مساء، و حتى منتصف الليل تستضيف منطقة السيف فعاليات مختلفة، حيث تضيء عروض الألعاب النارية سماء وجهة «السيف» على ضفاف خور دبي كل ليلة من 22 حتى 24 مارس في تمام الساعة 10 مساءً.

كما تحول العروض الضوئية منطقة «السيف» التراثية إلى وجهة رمضانية بامتياز، حيث تتزين الجدران المجاورة لمرسى القوارب بعد غروب الشمس بلوحات حية وملونة بإلهام من أجواء الشهر الفضيل كل نصف ساعة .

وهناك البازار الرمضاني حيث يمكن لزوار «السيف» الراغبين باختيار هدايا فريدة لأحبائهم أو التألق بإطلالات رمضانية مميزة زيارة السوق التقليدي الذي يرحب بالزوار كل يوم بعد الإفطار.

كما سيكون زوار «السيف» على موعد مع تجربة ثقافية فريدة وعروض حية ممتعة يؤديها مجموعة من الموسيقيين باستخدام آلات موسيقية تقليدية، مثل العود والقانون، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. وتستكمل منطقة «السيف» احتفالاتها بشهر رمضان المبارك مع استضافة جلسات الحكواتي، التقليد الشهير في التراث العربي، خلال عطل نهاية الأسبوع.

«بوكس بارك»

وابتداءً من أول أيام رمضان وحتى 14 أبريل، تستضيف «بوكس بارك» السوق الرمضاني المؤقت (Pop -up): ينظم متجر «أوربانيست» سوقاً مؤقتاً يضمّ تشكيلة متنوعة من الهدايا الفريدة وتصاميم الأزياء المميزة والأدوات المنزلية والمجوهرات والقطع الفنية. وهناك أيضاً معرض فني مستوحى من أجواء الشهر الفضيل إلى جانب المساحة المخصصة للتسوق.

وتقدّم مجموعة من مطاعم «بوكس بارك» المطلة على الممشى المزين بالفوانيس قوائم طعام خاصة لوجبتي الإفطار والسحور.

«جي بي آر»

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد ابتداءً من 15 مارس حتى 14 أبريل من 6 مساءً حتى 10 مساءً، تحتضن «جي بي آر» ورش عمل ممتعة للأطفال ويحظى الأطفال بفرصة التعبير عن مهاراتهم الإبداعية في الفنون والحرف اليدوية من خلال ورش العمل المفتوحة ذات الطابع الرمضاني التي تُقام بعد الإفطار.

ويمكن للسيدات تزيين أيديهن بنقوش الحنة التقليدية، في حين يحظى جميع أفراد العائلة بفرصة مشاهدة عروض الصقارة، أحد الرموز الوطنية لدولة الإمارات، والتقاط الصور معها.

وهناك 4 عروض موسيقية حية كل ليلة تملأ أجواء الوجهة بأروع الألحان. وهناك جوائز رمضان، حيث يحظى مستخدمو تطبيق «تيكت» بفرصة الحصول على 50 نقطة تعادل 50 درهماً عند شراء ثلاث وجبات من المطاعم والمقاهي المشاركة في العرض في رمضان المبارك.

للمشاركة، يجب تنزيل تطبيق المكافآت «تيكت» على الهاتف المحمول وإنفاق 25 درهماً على الأقل في عمليات الشراء من الوجهات المشاركة للفوز بالجوائز. ويمكن لضيوف «جميرا بيتش ريزيدنس ذا ووك» الاستمتاع بتناول التمور والقهوة مجاناً خلال الشهر الفضيل.

«بلوواترز»

ستضيء عروض الألعاب النارية سماء جزيرة «بلوواترز» أيام الجمعة والسبت والأحد بين 15 و31 مارس الساعة 9:30 مساءً. ويمكن لزوار «بلوواترز» الاستمتاع بالعروض المميزة من أحد مطاعم الوجهة أو على جسر المشاة الواصل بين جزيرة «بلوواترز» و«جميرا بيتش ريزيدنس ذا ووك».

الخوانيج

وفي الفترة من 10 مارس حتى 9 أبريل، يقدّم «الخوانيج ووك» و«لاست إكزت الخوانيج» أمسيات رمضانية كل يوم بعد الإفطار، في الركن الرمضاني الذي يعكس التقاليد العريقة للإمارات، حيث يمكن للزوار تزيين أيديهم بالحناء وتناول القهوة العربية المميزة مع التمر والاستمتاع بجلسات الحكواتي الشيقة.

سوق مدينة جميرا

يقدّم مسرح الفن الرقمي، المميز بمساحات مخصصة للعروض الصوتية والفنية والإضاءة الغامرة، برنامجاً حافلاً بطابع رمضاني مميز، بما في ذلك عرضا «أحلام الرومي» و«أصوات الصوفية» التي تسلط الضوء على أشعار وكتابات جلال الدين الرومي، إضافة إلى وجبة سحور غامرة، مع خصم 25% عند استخدام الرمز «RAMADAN25» من 12 مارس إلى 11 أبريل.

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