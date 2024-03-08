محمد الحسيني يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في ديوان وزارة المالية في دبي.

وحضر الاجتماع علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إذ ناقش الجانبان أهمية الشراكات العالمية لتحقيق الاستدامة، ومجالات التعاون المشتركة بين الطرفين.

وأشار معالي الحسيني، إلى أهمية دعم التنمية المستدامة من خلال تنويع وتطوير مصادر التمويل، وحشد رأس المال، وتبسيط الوصول إلى التمويل لتعزيز الازدهار الاقتصادي. وأكّد معاليه، أن الإمارات تبذل أقصى الجهود مع الشركاء من المؤسسات الدولية لتحقيق ذلك.

بدورها، أشادت أمينة محمد، بالشراكة بين الإمارات والأمم المتحدة والتي تعكس التزام الطرفين العميق بتحقيق عالم أفضل، ونوهت بدور الإمارات في إطلاق المبادرات الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف أجندة الاستدامة العالمية.

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