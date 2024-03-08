شراكة بين «محمد بن راشد للابتكار» و«مشاريع الأمل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار؛ المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية الإماراتية لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة مشاريع الأمل؛ الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل في مملكة البحرين، عن دخولهما في شراكة استراتيجية لتمكين رواد الأعمال والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال «بيبان»؛ البرنامج التلفزيوني الذي تنتجه مشاريع الأمل، الذي يعدّ أول منصة استثمارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

ويسلط برنامج «بيبان»، الضوء على رواد أعمال وأصحاب مشاريع من مختلف الوطن العربي وهم يعرضون مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين الإقليميين لفرصة الاستثمار مقابل أسهم والفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع والتي يمكنها أن تسرع من نمو هذه المشاريع لأسواق جديدة.

وتظهر الشراكة الاستراتيجية بين مشاريع الأمل وصندوق محمد بن راشد للابتكار، توافقاً قوياً مع مهمة مؤسسة محمد بن راشد للابتكار في تعزيز نمو ونجاح الابتكارات المحلية.

ومن خلال هذه الشراكة، سيلعب برنامج «بيبان» دوراً محورياً في تيسير وصول الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ما سيؤدي بدوره إلى تسريع نمو هذه الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مسار نموها.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، «يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم الابتكار، والإسهام في الجهود الحثيثة الرامية إلى دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات، وتأتي شراكتنا مع مشاريع الأمل، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة، وذلك من خلال برنامج «بيبان» التلفزيوني الذي يعتبر منصة حيوية تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال عرض أفكارهم ومشاريعهم، بأسلوب يتجاوز الأطر التقليدية ويسهم بتعزيز التعاون في المنطقة، ويخلق بيئة مناسبة لازدهار روح الابتكار وريادة الأعمال».

بدوره، قال أيمن بن توفيق المؤيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل: «تتضح رؤيتنا المشتركة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار على إثر هذه الشراكة الهادفة لتعزيز ريادة الأعمال والدفع بالنمو الاقتصادي إقليمياً، ويقدم هذا التعاون فرصة فريدة من خلال برنامج «بيبان»، حيث سيتمكن رواد الأعمال من عرض مشاريعهم وبناء الروابط مع المستثمرين المحتملين في مشاريعهم، كما تتيح لنا هذه الشراكة استكشاف أوجه التعاون المختلفة بيننا وصندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يعد مؤسسة إقليمية رائدة في مجال الابتكار وتوسيع نطاق وصولنا لرواد الأعمال في الإقليم، يداً بيد، نبني مستقبلاً يزدهر فيه الابتكار، ويجد رواد الأعمال الدعم اللازم للنجاح على نطاق أوسع، والمساهمة في ازدهار مجتمعاتنا والمجتمعات المحيطة بنا».

ومن خلال الشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، يمكن للمشاريع القائمة في دولة الإمارات التقديم للموسم الرابع من برنامج «بيبان» عبر الموقع الإلكتروني beban.me، وسيتم اختيار المشاريع عبر عملية تقييم تتكون من 5 مراحل، بدءاً من مرحلة فرز المشاريع بالاعتماد على المؤهلات المحددة، ويلي ذلك مرحلة تقييم المشاريع من قِبل خبراء ومختصين بقطاعات الأعمال. وسيتم فيما بعد ترشيح أصحاب المشاريع للانضمام في برنامج تدريبي مكثف بعد انتقائهم من قبل لجنة مختصة، وستشهد المرحلة الأخيرة الكشف عن التشكيلة النهائية للمشاريع المرشحة للمشاركة في «بيبان» مع بدء تصوير حلقات البرنامج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز