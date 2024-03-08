«عمومية بنك المشرق» توافق على توزيع أرباح %185 نقداً عن 2023

المصدر: دبي - البيان

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وافقت الجمعية العمومية لبنك المشرق، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 185% من رأس المال عن العام 2023.

وسجل بنك المشرق، نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم للسنة المالية 2023، بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي.

جاء الارتفاع في الدخل التشغيلي وصافي الأرباح بشكل أساسي، نتيجة الزيادة الكبيرة في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 69%، وأتى هذا النمو كنتيجة لعدة محركات رئيسية، وهي نمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

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