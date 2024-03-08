4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي، على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات، أمس، وهي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«إعمار للتطوير»، بسيولة ناهزت 163 مليون درهم، تعادل 53.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 305.6 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4200 نقطة، أمس، بدعم قطاعات الصناعة والعقارات والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4236.98 نقطة، منخفضاً بـ0.27%.

وقفز سهم «الإثمار القابضة» 14.9%، ليقود ارتفاعات 26 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم مصرف عجمان 4.4%، وتبريد 3.7%، وأقفل «إعمار للتطوير» مرتفعاً 3.2% عند 8.38 دراهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج، وكان السهم قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 8.40 دراهم. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.05% إلى مستوى 9225.83 نقطة بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 207 ملايين درهم في جلسة، أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 74.1 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 65.7 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 0.36%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 4.5%، وأغذية 3.2%، وانفستكورب كابيتال 2%، وأمريكانا للمطاعم 1.8%.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.25 مليار درهم، موزعة بواقع 947.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و305.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 413.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.9 ألف صفقة.

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