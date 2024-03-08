«أبوظبي التجاري» يوزع 56 فلساً أرباحاً عن كل سهم

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أبوظبي ـ البيان

عقد بنك أبوظبي التجاري، عن بُعد وحضورياً، اجتماع الجمعية العمومية الأربعين في مبنى المركز الرئيس للبنك في أبوظبي، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

ووافقت الجمعية العمومية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية 56 فلساً لكل سهم ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليارات درهم، وبما يمثل 50% من صافي الأرباح. وسجّل بنك أبوظبي التجاري، صافي أرباح بلغ 8.206 مليارات درهم عن العام 2023.

وقال خلدون المبارك: نجح بنك أبوظبي التجاري خلال العام 2023 في تجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي، وواصل البنك تحقيق نمو قوي مما عزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة وكمُحفّز مهم للطموحات والتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تمضي مجموعة بنك أبوظبي التجاري بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية مع تحقيق نمو قوي في الأرباح، وإحراز تقدّم ملحوظ على مختلف الأصعدة بشكل متسارع، فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية حقق البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25%، كما حقق صافي أرباح بمبلغ 8.206 مليارات درهم عن العام 2023، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 15.1%، مقارنة مع 11.4 % في العام 2021، ويأتي ذلك مقترناً بمستويات عالية من الكفاءة في إدارة التكاليف، إذ تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 240 نقطة أساس على مدار فترة السنوات الثلاث.

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