350 % نمواً في رصيد المركزي من الذهب في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بشكل قياسي، ليحقق أكبر مستوى له على مدار السنوات الخمس الماضية، مرتفعاً بحوالي 350% إلى 18.1 مليار درهم، مقارنة بقيمة رصيد بلغ 4 مليارات درهم نهاية 2019.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، بأن الرصيد حقق نمواً على أساس سنوي بنحو 13% من 16 مليار درهم في ديسمبر عام 2022، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1 % خلال ديسمبر 2023، مقارنة بإجمالي 17.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر من نفس العام.

وأوضحت بيانات السلسلة الزمنية، أن رصيد المركزي من الذهب يحقق نمواً واضحاً من بعد الجائحة حيث حافظ على ارتفاع بأكثر من 41%، مقارنة بعام 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

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