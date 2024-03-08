شراكة بين «ماستركارد» و«أبوظبي الأول» لتطوير المدفوعات الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ماستركارد»، وبنك أبوظبي الأول، عن توقيع شراكة عالمية حصرية طويلة الأمد، تعزز علاقات التعاون الوثيقة بين المؤسستين الرائدتين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتشمل الشراكة أربع دول هي الإمارات والسعودية وعُمان ومصر، وستعمل خلالها المؤسستان على دعم وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في المنطقة.

وبموجب الشراكة، سيتمكن بنك أبوظبي الأول، من دفع عجلة النمو والابتكار في دولة الإمارات، مع تعزيز خطط التوسع في الأسواق الدولية، عبر تقديم منتجات وخدمات وحلول فريدة من نوعها مصممة خصيصاً للقطاعات الاستهلاكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التجارية.

وستسمح الشراكة، بتوظيف تقنيات رائدة جديدة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء ورفع مستوى الكفاءة.

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