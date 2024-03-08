«الاتحاد لائتمان الصادرات» .. التزام راسخ بتيسير التجارة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، جلسة نقاش متعمقة، بعنوان «تيسير التجارة العالمية: المخاطر والفرص»، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، في خطوة تؤكّد التزام «الاتحاد لائتمان الصادرات» بجهود تيسير التجارة، والدور الرئيس الذي يضطلع به تأمين ائتمان الصادرات، من أجل استقرار النظام التجاري العالمي وتنشيطه.

وشدد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به دولة الإمارات في قيادة التدابير المبتكرة لتسهيل عملية التجارة على الصعيد العالمي، وقال: «في الوقت الذي نتعامل فيه مع تعقيدات المشهد التجاري العالمي، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بابتكار وتبسيط العمليات التجارية، لتسهيل تدفقات التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي، يسهم في تعزيز ديناميكيات التجارة الدولية».

وأكّدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على الدور الإيجابي الذي تسهم به الحلول المبتكرة في تحول عملية التجارة وتطويرها، قائلة: «نحن في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، نمر بمرحلة مفصلية من حيث تبنّي الحلول المبتكرة، مع استعدادنا التام لتمكين الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، من خوض المنافسة بثقة في الأسواق العالمية». كما سلّطت المزروعي، الضوء على التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتوفير حلول تأمين ائتمان تجاري شاملة، وخبرات متعمقة لدعم الشركات الإماراتية في جهودها نحو التوسّع العالمي.

وركّزت المناقشات التي دارت خلال هذه الجلسة، على الدور الجوهري الذي تسهم به حلول تأمين ائتمان الصادرات في تنشيط التجارة العالمية، كما استعرضت الركائز الاستراتيجية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والمتمثلة في الحماية، والشراكة، والريادة، إذ تضمن هذه الركائز حماية المصدرين الإماراتيين من تخلّف المشترين خارج الإمارات عن السداد.

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