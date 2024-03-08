أصول واستثمارات بنوك دبي تتجاوز 2 تريليون درهم بنهاية 2023

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي و(وام)

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تخطت أصول واستثمارات البنوك العاملة في دبي، حاجز 2 تريليون درهم بنهاية العام المنقضي 2023 بارتفاع 11% مقارنة بإجمالي رصيد الأصول والاستثمارات البالغ 1.8 تريليون درهم في نهاية عام 2022.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي، أن الأصول بمفردها قفزت من 1.6 تريليون درهم في ديسمبر 2022، إلى 1.8 تريليون في ديسمبر العام المنقضي، فيما ارتفعت الاستثمارات من 202.6 مليار درهم إلى 254 مليار درهم.

وأظهر التقرير، أن الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بلغ رصيد تراكمي 904 مليارات درهم، مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 869 ملياراً نهاية 2022.

بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة من 991 ملياراً في ديسمبر 2022 إلى1.147 تريليون في ديسمبر العام الماضي.

بنوك أبوظبي

على صعيد آخر، أوضحت البيانات، أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل إلى 1.949 تريليون درهم، مقارنة بإجمالي 1.758 تريليون درهم في 2022، فيما ارتفعت الاستثمارات من 280 ملياراً إلى 325.5 مليار درهم، بينما استقرت الودائع عند 1.164 تريليون درهم نهاية 2023، مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق فوق حاجز التريليون درهم، فيما ارتفع الائتمان من 850.5 مليار درهم إلى 916 مليار درهم.

إلى ذلك، ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى، من 288 مليار درهم إلى 320 مليار درهم، وارتفعت الودائع من 188 مليار درهم إلى 210 مليارات درهم، وكذلك الائتمان من 160 مليار درهم إلى 171 مليار درهم، في الوقت الذي نمت فيه الاستثمارات من 45.3 مليار درهم إلى 55 مليار درهم نهاية العام المنقضي.

البنوك الإسلامية

واختصت البنوك الإسلامية بقرابة 22% من إجمالي رصيد التمويلات المصرفية الممنوحة بالإمارات، ليرتفع الرصيد التراكمي للتمويلات من البنوك الإسلامية بنسبة 8% من 398 ملياراً في نهاية 2022 إلى 429 مليار درهم نهاية العام 2023.

وأظهرت بيانات للمركزي، أن حجم ودائع العملاء في البنوك الإسلامية بدوره قد ارتفع من 440 مليار درهم إلى 495 مليار درهم، فيما عززت تلك البنوك من إجمالي أصولها لترفعها من 631 مليار درهم إلى 703 مليارات درهم في ديسمبر 2023، بينما ارتفعت الاستثمارات من 104 إلى 133 مليار درهم.

ودائع ادخارية

وتجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 270 مليار درهم في نهاية العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية زادت العام الماضي بنحو 27 مليار درهم أو ما نسبته 11%، مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.8% أو ما يعادل 4.76 مليارات درهم، مقارنة بنحو 268.06 مليار درهم خلال نوفمبر 2023.

ووفق الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 224.03 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 48.79 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

ودائع تحت الطلب

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت لتتجاوز تريليون درهم في نهاية العام الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 4.8 % مقابل 972.75 مليار درهم في نوفمبر 2023، بزيادة تعادل 46.7 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 12.35%، أو ما يعادل 112 مليار درهم، مقارنة بنحو 907.45 مليارات درهم في ديسمبر 2022.

وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018، وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 780.94 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 6.8%، أو ما يعادل 49.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 731.32 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في ديسمبر 2022.

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