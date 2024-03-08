المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

باشرت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» عملياتها التشغيلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وامتثالاً لأحكام التشريعات النافذة من مصرف الإمارات المركزي.

وتعد «سندك» أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والتي تعمل على الارتقاء بآليات حماية المستهلك وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة. وستتولى «سندك» كافة المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك والتي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في مصرف الإمارات المركزي.

ويمكن للمستهلك تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ«سندك»، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين خيار تقديم الشكوى عبر مركز الاتصال أو زيارة مقر وحدة «سندك» في أبوظبي.

ودعماً لأهداف أجندة التوطين في تمكين الكفاءات الوطنية، تتولى إدارة وتشغيل وحدة «سندك» كوادر إماراتية بنسبة 100 %. وتعتبر «سندك» أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت فاطمة الجابري، رئيس مجلس إدارة «سندك»: «يعكس تدشين العمليات التشغيلية لخدمات «سندك» التزام دولة الإمارات بتعزيز الثقة بقطاع الخدمات المالية لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز