«سفلز»: سوق عقارات الشرق الأوسط يحافظ على مرونته أمام الظروف العالمية المعاكسة

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير لشركة سفلز الشرق الأوسط أن سوق عقارات الشرق الأوسط سيحافظ على مرونته أمام الظروف المعاكسة وحالة عدم اليقين السائدة حول العالم.

وتعزى هذه المرونة إلى النمو الكبير في القطاع غير النفطي، لا سيّما في الإمارات والسعودية. وشهدت هاتان الدولتان تنوعاً اقتصادياً كبيراً، حيث لعب قطاعا البناء والعقارات أدواراً حاسمة في الحدّ من الاعتماد على النفط.

وتشير التوقعات إلى أن الإمارات قد تحقق نمواً بنسبة 5% في العام 2024، حيث يستحوذ القطاع غير النفطي حالياً على ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى الأداء القوي للقطاع الخاص، ويبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين. وفي الوقت ذاته، ستشهد المملكة المزيد من التطور في مجال التمويل والاستثمارات.

وفي تعليقه على بحث تم إجراؤه ضمن برنامج سَفِلز العالمي للريادة الفكرية «إمباكتس»، قال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد للأبحاث في سَفِلز الشرق الأوسط: «رغم تفشّي حالة عدم اليقين التي يرزح تحتها الاقتصاد العالمي، تبدو المعنويات الاقتصادية إيجابية في الشرق الأوسط.

وشهدت القطاعات غير النفطية توسعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، وعلى وجه الخصوص في الإمارات والسعودية، كما حافظت على مستويات صحية قوية، وأظهرت آفاق نمو واعدة للعام الجاري 2024، الأمر الذي يبشّر بازدهار القطاع العقاري في المنطقة».

وتشمل أفضل الخيارات الاستثمارية التي ترجّحها سَفِلز في الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات الخدمات اللوجستية الرئيسية، ومكاتب منطقة الأعمال المركزية والمساكن متعددة الأسر، ومحلات البقالة، ومجمعات التجزئة، إلى جانب العديد من الفرص الاستراتيجية القيّمة والفرص، مثل تجديد المكاتب القديمة في منطقة الأعمال المركزية والاستثمار في القطاعات الفرعية الصناعية واللوجستية الناشئة.

ومن المتوقع حدوث نمو قوي في إيجارات المكاتب في ظل انخفاض معدلات الشواغر باستمرار.

ورغم نماذج العمل المرنة بعد الوباء، تسجل الشواغر للمساحات المكتبية من الدرجة الأولى في الإمارات معدلات تقلّ عن 5% في المواقع الرئيسية، حيث تؤدي المشاريع من هذه الفئة إلى زيادة الإيجارات بواقع خانتين عشريتين في العام 2023.

وقد يستمر هذا الاتجاه نظراً لمحدودية العرض من المساحات الجديدة، ما سيؤدي إلى نمو الإيجارات في الفئة ذاتها بنسبة تصل إلى 20% في العام 2024. وقد يشهد قطاع الإيجارات السكنية في الإمارات اعتدالاً في الأسعار بسبب إطلاق المشاريع الجديدة وتسليم المشاريع المكتملة، ما قد يؤدي إلى تحسين العرض.

ومع ذلك، كان هناك ارتفاع طفيف في متوسط الأسعار، وقد تظل الأسعار القياسية التي تم تحديدها مؤخراً للعقارات الفاخرة في 2023 على مستوياتها. ويعزز هذا الاتجاه تنامي نشاط التطوير في أبوظبي، مع إطلاق مشاريع رئيسية جديدة من الفئة الفاخرة.

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