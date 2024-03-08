الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تبحث تعزيز دورها

المصدر: دبي ـ البيان

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ترأس الدكتور عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أمس اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 للهيئة في المقر الإقليمي للهيئة بإمارة دبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات المهمة، المتعلقة بأنشطة الهيئة الاستثمارية في المجالين الزراعي والمالي، كما تم عرض تقارير متابعة أعمال الهيئة الاستراتيجية واستثماراتها في الدول العربية وسبل تعزيز دور الهيئة في هذا المجال.

ويُعد نشاط الاستثمار الزراعي من الأنشطة الرئيسة، ويشمل تأسيس الشركات الزراعية والمساهمة فيها ومتابعة أدائها، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري لها لتحقيق أهدافها.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي تسهم فيها الهيئة العربية في دولة الإمارات نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، تشمل شركة روابي الإمارات وبرنامج تمويل التجارة ومشروع أمات الدجاج اللاحم، والشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية، حيث تعكس هذه الاستثمارات دور الهيئة العربية في تعزيز الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والازدهار في المنطقة.

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