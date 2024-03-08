غرفة الشارقة تبحث خطط تطوير معرض «إيكرس»

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، الخطط المستقبلية لتطوير معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، وتعزيز نجاحاته، والعمل على توسيع نطاق المشاركات المحلية والدولية، بهدف ترسيخ مكانة الحدث كأحد أضخم وأهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى المنطقة، وتعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية، التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة بين عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بحضور محمد العوضي، مدير عام الغرفة، وسعيد السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بالغرفة، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، وعمر يعقوب المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

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