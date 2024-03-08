38 ألف زائر لـ «كاستم شو الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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سجل معرض «كاستم شو- الإمارات 2024»؛ الوجهة الأضخم والأكبر لعشاق السيارات والدراجات المعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، رقماً قياسياً جديداً، مع ختام الدورة التاسعة من المعرض، التي أسدل الستار على فعالياتها في مدينة إكسبو دبي.

وتجاوز عدد الزوار من جمهور ومحبي السيارات والدراجات النارية المعدلة، بمختلف أنواعها، كلاسيك ورياضية، في المعرض، 38 ألف شخص حرصوا على الاطلاع على مشاركة العارضين والشراكات والمصانع والورش المتخصصة في مجال السيارات والدراجات النارية المعدلة.

كما سجل المعرض مشاركة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمصانع والورش المتخصصة في تعديل السيارات والدراجات النارية من داخل وخارج الدولة، حيث استقطب العديد من المبدعين والمبتكرين من مملكة البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية والعراق وسوريا ولبنان، إضافة إلى الولايات المتحدة، والعديد من البلدان الأوروبية والآسيوية.

واطلع زوار المعرض، على مدار 3 أيام، على ما تقدمه 75 شركة متخصصة في مجال التعديل وصناعات السيارات والأكسسوارات والزينة وألعاب الترفيه والرحلات والتخييم، فضلاً عن عرض مجموعة نادرة، وصلت إلى 300 سيارة عرضت على السجادة الحمراء، و65 دراجة نارية وكهربائية من كبرى الشركات العالمية.

وأكد جمال صالح بن لاحج رئيس مجلس إدارة «كاستم ايفنتس»، رئيس اللجنة المنظمة، أن النجاح المتواصل للمعرض، تأكيد على المكانة التي تحتلها دولة الإمارات، والثقة التي حصل عليها الحدث، كونه الأضخم والأكبر في المنطقة والشرق الأوسط لهواة ومحبي السيارات والدراجات النارية المعدلة، بمختلف أنواعها، كلاسيك ورياضية، ولما يحمله من أفكار وابتكارات تتوافق مع المعايير العالمية في الأمن والسلامة، مؤكداً أن ثقة الجمهور والعارضين والمشاركين، تمثل الدافع للمزيد من العمل في الفترة المقبلة، استعداداً للدورة العاشرة.

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